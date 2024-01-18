США знову завдали ударів по хуситах на тлі нової атаки по кораблю поблизу Ємену

США завдали нового удару по хуситах у Ємені на тлі продовження нападів на міжнародні кораблі в Червоному морі та Аденській затоці.

Про це повідомляє телеканал АВС з посиланням на американських посадовців.

Удар США був завданий після того, як у середу безпілотник з підконтрольної хуситам території в Ємені влучив у корабель під прапором США в Аденській затоці, підтвердило Центральне командування США.

Постраждалих у цьому інциденті немає. Балкер залишається морехідним, хоча повідомлялося про деякі пошкодження.

У рамках зусиль, спрямованих на те, щоб підтримувані Іраном бойовики-хусити не нападали на важливі морські шляхи Близького Сходу, радник президента США Салліван оголосив, що США знову внесли цей єменський рух до списку терористичних організацій. Держдепартамент каже, що цей крок дозволить США ефективніше обмежити доступ хуситів до фінансової підтримки.

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер під час брифінгу повідомив, що удари США по об’єктах хуситів направлені на те, щоб порушити можливість хуситів проводити атаки.

"Наша мета полягала в тому, щоб порушити можливості хусітів проводити атаки. І ми вважаємо, що загалом, з точки зору масштабу та кількості ударів, які ми завдали, ми погіршили їхню здатність атакувати. Зрештою, хусити повинні запитати себе, яку частину своїх потужностей вони готові втратити та зруйнувати у світлі цих незаконних, безрозсудних і небезпечних атак", — сказав Патрік Райдер.

Що відомо про удари США та Британії по хуситах у Ємені

США та Велика Британія в ніч на 12 січня за підтримки Канади, Нідерландів, Австралії та Бахрейну атакували об'єкти угруповання повстанців-хуситів у Ємені. Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що за його вказівкою американські та британські військові "успішно завдали ударів по низці цілей у Ємені, які використовувалися хуситами, аби поставити під загрозу свободу судноплавства в одному з найважливіших водних шляхів світу". З аналогічною заявою також виступив і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, який теж офіційно підтвердив удари по хуситах.

Командувач Військово-повітряних сил США Алекс Гринкевич розповів, що американські та британські військові завдали ударів по понад 60 цілях у 16 ​​місцях розташування бойовиків-хуситів на території Ємену.

Під атаку потрапили:

центри командування та управління;

склади боєприпасів;

пускові установки;

виробництва озброєння та засобів ураження,

радіолокаційні системи ППО.

Крім того, у ніч на 13 січня Збройні сили США завдали нового удару по об’єкту, контрольованому хуситами в Ємені, який становив загрозу для комерційних суден у Червоному морі.

Також, за даними Центрального командування армії США, американські війська у ніч на 13 січня завдали удару по радіолокаційній станції хуситів у Ємені ракетами Tomahawk.

Що відомо про напади хуситів у Червоному морі

Єменські хусити в середині листопада 2023 року оголосили про намір атакувати всі судна у Червоному морі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від того, хто ними володіє.

Зокрема у Червоному морі у п'ятницю, 15 грудня 2023 року, снаряд, випущений з контрольованої повстанцями-хуситами території Ємену, влучив у вантажне судно “Аль-Джасра”, яке йшло під прапором Ліберії. Корабель загорівся. За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Раніше також стало відомо, що повстанці-хусити з контрольованої ними території Ємену ввечері 11 грудня ударили протикорабельною ракетою по норвезькому комерційному танкеру у Червоному морі. Удар спричинив пожежу і пошкодження, але обійшлося без жертв.

Як зазначили в Центральному командуванні армії США 13 січня, що з 19 листопада 2023 року підтримувані Іраном бойовики-хусити 28 разів намагалися атакувати та переслідувати судна в Червоному морі та Аденській затоці. Ці незаконні інциденти включають атаки з використанням протикорабельних балістичних ракет, безпілотних літальних апаратів і крилатих ракет.