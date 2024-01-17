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США визнали хуситів міжнародними терористами
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США визнали хуситів міжнародними терористами

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Бойовики хусити
Хусити під час поховання повстанців, які загинули під час боїв з силами уряду Ємену, 24 листопада 2021 року. Фото: AP/Hani Mohammed

США внесли єменський рух "Ансар Аллах", відомий також як хусити, до списку терористичних організацій.

Про це йдеться у заяві радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, опублікованій на сайті Білого дому.

Зазначається, що упродовж останніх місяців єменські бойовики-хусити здійснили безпрецедентні напади на військові сили Сполучених Штатів і міжнародні морські судна у Червоному морі та Аденській затоці.

"Ці напади відповідають хрестоматійному визначенню тероризму. Вони поставили під загрозу персонал США, цивільних моряків і наших партнерів, поставили під загрозу світову торгівлю та загрожували свободі судноплавства. Сполучені Штати та міжнародна спільнота були єдині у своїй відповіді та найрішучішому засудженні цих нападів", — сказав Салліван.

Визнання хуситів терористами — важливий інструмент для перешкоджання їхньому фінансуванню, обмеження доступу до фінансових ринків і притягнення їх до відповідальності за свої дії.

"Якщо хусити припинять свої атаки в Червоному морі та Аденській затоці, Сполучені Штати негайно переоцінять своє рішення", — йдеться у повідомленні.

Рішення США набуде чинності через 30 днів, щоб можна було забезпечити надійне гуманітарне відокремлення і щоб дії США були спрямовані на хуситів, а не на народ Ємену.

У США наголосили, що комерційні поставки в єменські порти продовольства, ліків і палива мають продовжуватися і на них не будуть поширюватися американські санкції.

Що відомо про удари США та Британії по хуситах у Ємені

США та Велика Британія в ніч на 12 січня за підтримки Канади, Нідерландів, Австралії та Бахрейну атакували об'єкти угруповання повстанців-хуситів у Ємені. Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що за його вказівкою американські та британські військові "успішно завдали ударів по низці цілей у Ємені, які використовувалися хуситами, аби поставити під загрозу свободу судноплавства в одному з найважливіших водних шляхів світу". З аналогічною заявою також виступив і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, який теж офіційно підтвердив удари по хуситах.

Командувач Військово-повітряних сил США Алекс Гринкевич розповів, що американські та британські військові завдали ударів по понад 60 цілях у 16 ​​місцях розташування бойовиків-хуситів на території Ємену.

Під атаку потрапили:

  • центри командування та управління;
  • склади боєприпасів;
  • пускові установки;
  • виробництва озброєння та засобів ураження,
  • радіолокаційні системи ППО.

Крім того, у ніч на 13 січня Збройні сили США завдали нового удару по об’єкту, контрольованому хуситами в Ємені, який становив загрозу для комерційних суден у Червоному морі.

Також, за даними Центрального командування армії США, американські війська у ніч на 13 січня завдали удару по радіолокаційній станції хуситів у Ємені ракетами Tomahawk.

Що відомо про напади хуситів у Червоному морі

Єменські хусити в середині листопада 2023 року оголосили про намір атакувати всі судна у Червоному морі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від того, хто ними володіє.

Зокрема у Червоному морі у п'ятницю, 15 грудня 2023 року, снаряд, випущений з контрольованої повстанцями-хуситами території Ємену, влучив у вантажне судно “Аль-Джасра”, яке йшло під прапором Ліберії. Корабель загорівся. За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Раніше також стало відомо, що повстанці-хусити з контрольованої ними території Ємену ввечері 11 грудня ударили протикорабельною ракетою по норвезькому комерційному танкеру у Червоному морі. Удар спричинив пожежу і пошкодження, але обійшлося без жертв.

Як зазначили в Центральному командуванні армії США 13 січня, що з 19 листопада 2023 року підтримувані Іраном бойовики-хусити 28 разів намагалися атакувати та переслідувати судна в Червоному морі та Аденській затоці. Ці незаконні інциденти включають атаки з використанням протикорабельних балістичних ракет, безпілотних літальних апаратів і крилатих ракет.

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