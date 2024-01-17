У Снігурівці на Миколаївщині чутно вибухи — очільник МВА

У Снігурівці на Миколаївщині вночі 17-го січня пролунали вибухи. Повітряна тривога в області триває з 20:02.

Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

За словами Івана Кухти, станом на 23:20 уточнюють інформацію про можливі пошкодження та постраждалих.

Місцевих жителів просять перебувати в укриттях.

"Прошу мешканців міста триматись якомога далі від вікон, залишатись у безпечному місці та дотримуватись правила двох стін. Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги", — написав очільник МВА.

Влучання зафіксували поза межами міста, зазначив Кухта. Звернень до екстрених служб від місцевих жителів станом на 00:00 не надходило.

Що відомо про Снігурівку під час повномасштабного вторгнення

Військовослужбовці Російської Федерації 19 березня 2022 року захопили Снігурівку. Окупаційна адміністрація Херсонщини оголосила підконтрольними захоплені населені пункти Миколаївської області.

Десятого листопада 2022 року Сили оборони України звільнили місто Снігурівка.

Увечері третього січня 2024 року території одного з підприємств на околиці Снігурівки пролунало кілька вибухів. Російські війська обстріляли місто ракетами С-300. Серед місцевих жителів були травмовані.

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