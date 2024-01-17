У Снігурівці на Миколаївщині чутно вибухи — очільник МВА

У Снігурівці на Миколаївщині вночі 17-го січня пролунали вибухи. Повітряна тривога в області триває з 20:02.
Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.
За словами Івана Кухти, станом на 23:20 уточнюють інформацію про можливі пошкодження та постраждалих.
Місцевих жителів просять перебувати в укриттях.
"Прошу мешканців міста триматись якомога далі від вікон, залишатись у безпечному місці та дотримуватись правила двох стін. Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги", — написав очільник МВА.
Влучання зафіксували поза межами міста, зазначив Кухта. Звернень до екстрених служб від місцевих жителів станом на 00:00 не надходило.
Що відомо про Снігурівку під час повномасштабного вторгнення
- Військовослужбовці Російської Федерації 19 березня 2022 року захопили Снігурівку. Окупаційна адміністрація Херсонщини оголосила підконтрольними захоплені населені пункти Миколаївської області.
- Десятого листопада 2022 року Сили оборони України звільнили місто Снігурівка.
- Увечері третього січня 2024 року території одного з підприємств на околиці Снігурівки пролунало кілька вибухів. Російські війська обстріляли місто ракетами С-300. Серед місцевих жителів були травмовані.
Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.