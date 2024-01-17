Сили ППО вночі знищили 19 з 20 "шахедів"

У ніч на 17 січня 2024 року Росія завдала удару 20 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 та двома зенітними керованими ракетами С-300. Сили ППО знищили 19 "шахедів".

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Дрони-камікадзе росіяни запускали з району Приморсько-Ахтарська, РФ, ракети — з Бєлгогородської області, РФ у напрямку Харкова.

"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 19 "шахедів". До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи", — йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, областей.

Вночі 17 січня російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. За даними ОВА, є декілька влучань уламків збитих безпілотників в одному з районів міста. У багатоквартирному будинку спалахнула пожежа, троє людей поранені.