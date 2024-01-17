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Перші танки Leopard 2, придбані для України Нідерландами та Данією готові до використання — Оллонгрен
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Перші танки Leopard 2, придбані для України Нідерландами та Данією готові до використання — Оллонгрен

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Leopard 2 A4
Танки Leopard 2 A4. Фото: з сайту Міноборони Нідерландів

Очільниця Міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен поінформувала, що перші 2 із 14 танків Leopard 2, які були придбані Нідерландами та Данією для України, готові до використання.

Про це Кайса Оллонгрен повідомила у соцмережі X (раніше — Twitter).

"Перші 2 із 14 танків Leopard 2 для України готові до використання. Нідерланди та Данія замовили їх у промисловості. Після підготовки українських військових сучасні бойові танки будуть доставлені в Україну в найкоротший термін", – йдеться дописі міністерки.

У Міноборони Нідерландів зазначили, що перші 2 з 14 танків Leopard 2 A4 для України, які спільно закуповують Данію та Нідерланди, пройшли капітальний ремонт на потужностях німецького збройного концерну Rheinmetall і готові до відправлення в Україну. Але спочатку танки відправляють до Польщі для навчання українських військовослужбовців.

"У найближчі місяці Rheinmetall також підготує інші 12 танків до навчання та розгортання. Згідно з поточним графіком, танки з запчастинами та боєприпасами будуть доставлені в Україну влітку цього року", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про танки Leopard

Leopard 2 — основний бойовий танк, створений німецьким підприємством Краус-Мафай. Він став наступником успішної розробки тієї ж фірми Leopard 1 (ці старіші моделі також передають Україні). Виробництво Leopard 2 розпочалось у 1979 році. Взятий на озброєння збройних сил Австрії, Канади, Чилі, Данії, Фінляндії, Німеччини, Греції, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Сінгапуру, Швейцарії, Швеції, Іспанії та Туреччини.

Над наданням Україні танків Leopard для протидії Росії співпрацюють Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. Сполучені Штати, Чехія і також Нідерланди разом передають Україні понад 90 танків Т-72. Свої Т-72 надає і Польща. Велика Британія надає Україні роту основних бойових танків Challenger.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерів Залужний заявив, Україна потребує близько 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. "Тоді, думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого", — зазначив генерал.

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