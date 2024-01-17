У Нідерландах Державна рада не дозволила уряду достроково зупинити захист біженців із України, які є громадянами третіх країн з тимчасовими дозволами на проживання в Україні. Для них захист також триватиме до 4 березня.

Про це повідомляє Volkskant.

“Уряду Нідерландів не було дозволено достроково зупинити захист біженців з України, які є громадянами третіх країн з тимчасовими дозволами на проживання. Термін дії директиви про тимчасовий захист закінчиться 4 березня 2024 року. Таке рішення сьогодні ухвалила Державна рада”, — йдеться у повідомленні.

Громадяни третіх країн — це особи, які працювали чи навчалися в Україні як іноземці та мали там посвідку на тимчасове проживання, пояснює видання. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вони, так само як і громадяни України, втекли від війни в країни Європи.

У Нідерландах та інших країнах ЄС ця група біженців отримала такий самий тимчасовий захист, як українські біженці та громадяни третіх країн із посвідкою на постійне проживання в Україні. Вони не мали проходити процедуру отримання притулку в Нідерландах. Їм одразу дозволили жити, працювати та вчитися, отримувати медичну допомогу, також вони мали право на грошову допомогу.

Зі 106 тисяч біженців з України, які проживають у Нідерландах, 5700 є громадянами третіх країн. 2900 з них не мали права на постійне проживання в Україні, наприклад тому, що працювали або навчалися, маючи посвідку на тимчасове проживання.

Водночас вже за кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряд Нідерландів вирішив більше не надавати захист громадянам третіх країн з України, що мали тимчасові дозволи на проживання в Україні.

Як пише видання, державний секретар Ерік ван дер Бург хотів, щоб Нідерланди не лише більше не приймали нових біженців з України, які є громадянами третіх країн з тимчасовими дозволами на проживання в Україні, а й щоб такі біженці з України, які вже перебували в Нідерландах, були позбавлені допомоги. Як відзначили в уряді Нідерландів, громадяни третіх країн з тимчасовими дозволами на проживання в Україні могли безпечно повернутися до своєї країни походження.

Юристи у справах імміграції подали позов до суду від імені громадян третіх країн. Суд не зміг ухвалити однозначне рішення. Справу передали до Відділу адміністративної юрисдикції Державної ради. 17 січня вона ухвалила своє рішення.

Що саме буде після 4 березня 2024 року, поки незрозуміло. До того часу ситуація для всіх груп біженців з України не зміниться.

Асоціація муніципалітетів Нідерландів (ANG) та Імміграційна служба (IND) вивчають рішення Державної ради, пише видання.