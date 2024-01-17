Скільки укриттів за минулий рік відремонтували у школах Донеччини

В Донецькі області в закладах освіти за минулий рік відремонтували або реконструювали 32 укриття у шістнадцяти територіальних громадах. Ще понад пів сотні проєктів область має на цей рік.

Про це на брифінгу повідомила директорка Департаменту освіти і науки Донецької обладміністрації Тетяна Сідашева.

"За минулий рік у нас було відремонтовано, реконструйовано, капітально проведені ремонти по 32 закладах освіти. Цього року ми бачимо, що у нас є проєкти, які можна реалізовувати. І Міністерство освіти заявило, що в цьому році буде виділено субвенції на облаштування укриттів 2,5 мільярди, буде проведено конкурс проєктів закладів. І ми також можемо туди подаватися. І плануємо десь 52 заклади освіти", — розказала Сідашева.

Вона зазначила, що укриття у школах дозволять збільшити кількість освітньо-консультаційних пунктів. Наразі на Донеччині є 44 такі пункти, куди школярі можуть звертатись за допомогою у навчанні.

"Це дозволить нам збільшити і кількість освітньо-консультаційних пунктів. І якщо буде можливість, ми віримо у ЗСУ, і якщо буде можливість, то тоді таким чином можемо, можливо, переходити до змішаного навчання", — додала керівниця департаменту.

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