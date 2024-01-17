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На саміті НАТО у Вашингтоні Україна буде одним з пріоритетів — заступник Столтенберга
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На саміті НАТО у Вашингтоні Україна буде одним з пріоритетів — заступник Столтенберга

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На саміті НАТО у Вашингтоні Україна буде одним з пріоритетів — заступник Столтенберга
Ілюстративне фото: Getty Images

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що Україна буде одним з пріоритетів на наступному саміті Північноатлантичного альянсу, який відбудеться у Вашингтоні в липні.

Про це посадовець повідомив під час засідання Військового комітету блоку в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 17 січня.

"На цьогорічному саміті у Вашингтоні ми підемо далі. Будемо робити все необхідне для безпеки наших людей, наших націй та міжнародної системи, заснованої на правилах", — зазначив Джоане.

За словами заступника генсека Альянсу, на саміті обговорять посилення колективної оборони, особливо протиповітряної та протиракетної оборони. Також одним з пріоритетів буде підтримка України.

"Перше засідання Ради НАТО-Україна у форматі начальників генеральних штабів є ще одним свідченням нашої постійної підтримки, адже українці також борються разом з нами. Ми будемо ще тісніше співпрацювати із нашими партнерами по всьому світу", — додав посадовець.

17-18 січня в Брюсселі у військового комітету Альянсу запланована перша зустріч Ради Україна-НАТО в форматі командувачів Збройними силами блоку.

Перспективи вступу України в Альянс

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Відповідна процедура передбачає вступ до НАТО без ПДЧ.

Генсек НАТО Столтенберг того ж дня заявив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30 союзників. Глави низки країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО.

За результатами саміту 11-12 липня у Вільнюсі країни НАТО прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу, і відмовилися від Плану дій щодо членства (ПДЧ), проте Київ так і не отримав повного запрошення.

Українська делегація повернулася додому з саміту НАТО у Вільнюсі із безпековими гарантіями на шляху до Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе приєднатися, коли "союзники погодяться і умови будуть виконані".

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