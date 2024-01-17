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Дуда вважає, що Україна повинна отримати запрошення до НАТО до закінчення війни
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Дуда вважає, що Україна повинна отримати запрошення до НАТО до закінчення війни

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Зеленський, Дуда
Президенти України і Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда. Фото: Офіс Президента

Вступ України до НАТО під час війни неможливий, однак запустити процедуру можна було б вже зараз надавши Києву запрошення до Альянсу.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі.

За його словами, слід прагнути до повноправного членства України в НАТО.

"Під час війни це неможливо, але я вважаю, що Україна має отримати запрошення до НАТО, що б розпочало процес обговорення цього питання в окремих національних парламентах держав-членів Альянсу. Цей процес може тривати, він надзвичайно важливий для морального стану захисників України", — сказав Дуда.

Дуда наголосив, що членство України в НАТО важливе для зміцнення блоку і безпеки Польщі.

Перспективи вступу України в НАТО

30 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Відповідна процедура передбачає вступ до НАТО без ПДЧ.

Генсек НАТО Столтенберг того ж дня заявив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30 союзників. Глави низки країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО.

За результатами саміту 11-12 липня у Вільнюсі країни НАТО прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу, і відмовилися від Плану дій щодо членства (ПДЧ), проте Київ так і не отримав повного запрошення.

Українська делегація вернулася додому з саміту НАТО у Вільнюсі із безпековими гарантіями на шляху до Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе приєднатися, коли "союзники погодяться і умови будуть виконані".

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