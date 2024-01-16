РФ влучила у проїжджу частину та у житловий триповерховий будинок у середмісті Харкова. Також пошкоджена лікарня навпроти будинку, в який влучила ракета.

Про це Суспільне Харків повідомив очільник поліції області Володимир Тимошко.

"Серед поранених військових немає, всі цивільні. Влучання по цивільному об'єкту, в якому живуть звичайні жителі Харкова, у центрі, що знову вказує на те, що це терористичний акт, зроблений з метою залякування і знищення населення. Це геноцид. Це будинок старої забудови", — сказав Тимошко.

За його словами, у медичному закладі навпроти будинку, куди влучила російська ракета, було загоряння двох поверхів. Поранених серед персоналу немає, пацієнтів на момент удару не було.

Наслідки ракетного удару по Харкову 16 січня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Наслідки ракетного удару по Харкову 16 січня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Наслідки ракетного удару по Харкову 16 січня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Наслідки ракетного удару по Харкову 16 січня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Кількість поранених внаслідок влучання РФ станом на 23:23 становить 17 людей, повідомив керівник ОВА Синєгубов.

За його інформацією, двоє жінок перебувають у тяжкому стані, ще 12 людей — у легкому та середньому станах. Троє людей під шпиталізації відмовились.

Наслідки ракетного удару по Харкову 16 січня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Наслідки ракетного удару по Харкову 16 січня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Наслідки ракетного удару по Харкову 16 січня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Наслідки ракетного удару по Харкову 16 січня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Під завалами може перебувати ще одна людина, повідомив Суспільне Харків речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків, повідомив попередню інформацію мер Ігор Терехов.

Наслідки ракетного удару по Харкову 16 січня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Наслідки ракетного удару по Харкову 16 січня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Як повідомив речник облпрокуратури Чубенко, лікарня, в якій була пожежа після влучання, — це приватна клініка, яка у момент ракетного удару не працювала. Пошкоджені фасади дво- і триповерхових будинків, а також будівля комунального закладу.

Наслідки ракетного удару по Харкову 16 січня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Наслідки ракетного удару по Харкову 16 січня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Наслідки ракетного удару по Харкову 16 січня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Наслідки ракетного удару по Харкову 16 січня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Що відомо про удари по Харкову 16 січня

Серія вибухів пролунала у Харкові ввечері 16 січня. Перший вибух було чути о 21:42, другий — о 21:44, повідомляли кореспонденти Суспільне Харків.

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