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РФ влучила у житловий будинок у центрі Харкова, попередньо, ракетами С-300: поранені щонайменше 17 людей
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РФ влучила у житловий будинок у центрі Харкова, попередньо, ракетами С-300: поранені щонайменше 17 людей

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харків удар 16 січня
Наслідки ракетного удару по Харкову 16 січня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

РФ влучила у проїжджу частину та у житловий триповерховий будинок у середмісті Харкова. Також пошкоджена лікарня навпроти будинку, в який влучила ракета.

Про це Суспільне Харків повідомив очільник поліції області Володимир Тимошко.

"Серед поранених військових немає, всі цивільні. Влучання по цивільному об'єкту, в якому живуть звичайні жителі Харкова, у центрі, що знову вказує на те, що це терористичний акт, зроблений з метою залякування і знищення населення. Це геноцид. Це будинок старої забудови", — сказав Тимошко.

За його словами, у медичному закладі навпроти будинку, куди влучила російська ракета, було загоряння двох поверхів. Поранених серед персоналу немає, пацієнтів на момент удару не було.

Харків Благовіщенська
Наслідки ракетного удару по Харкову 16 січня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

удар по харкову 16 січня
Наслідки ракетного удару по Харкову 16 січня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

обстріл харкова
Наслідки ракетного удару по Харкову 16 січня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

удар харків 16 січня
Наслідки ракетного удару по Харкову 16 січня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Кількість поранених внаслідок влучання РФ станом на 23:23 становить 17 людей, повідомив керівник ОВА Синєгубов.

За його інформацією, двоє жінок перебувають у тяжкому стані, ще 12 людей — у легкому та середньому станах. Троє людей під шпиталізації відмовились.

житловий будинок після удару рф
Наслідки ракетного удару по Харкову 16 січня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

с-300 удар харків
Наслідки ракетного удару по Харкову 16 січня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

РФ влучила у житловий будинок у центрі Харкова
Наслідки ракетного удару по Харкову 16 січня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

собака шукає поранених харків
Наслідки ракетного удару по Харкову 16 січня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Під завалами може перебувати ще одна людина, повідомив Суспільне Харків речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків, повідомив попередню інформацію мер Ігор Терехов.

лікарня пошкоджена у харкові
Наслідки ракетного удару по Харкову 16 січня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

клініка ashera
Наслідки ракетного удару по Харкову 16 січня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Як повідомив речник облпрокуратури Чубенко, лікарня, в якій була пожежа після влучання, — це приватна клініка, яка у момент ракетного удару не працювала. Пошкоджені фасади дво- і триповерхових будинків, а також будівля комунального закладу.

харків удар
Наслідки ракетного удару по Харкову 16 січня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

вирва внаслідок влучання с-300
Наслідки ракетного удару по Харкову 16 січня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

fabrika space
Наслідки ракетного удару по Харкову 16 січня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

фабрика спейс харків заходи
Наслідки ракетного удару по Харкову 16 січня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Що відомо про удари по Харкову 16 січня

Серія вибухів пролунала у Харкові ввечері 16 січня. Перший вибух було чути о 21:42, другий — о 21:44, повідомляли кореспонденти Суспільне Харків.

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