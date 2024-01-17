Данія та Нідерланди готують поставки танків для України

Данія та Нідерланди готуються спільно поставити перші два з 14 танків Leopard 2A4 для української армії. Спочатку вони пройшли капітальний ремонт німецького виробника Rheinmetall.

Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

Як зазначає відомство, дві країни замовили броню минулого року. Тепер бойові танки поїдуть до Польщі, щоб навчати українських військових.

"Згідно з поточним графіком, танки разом із запчастинами та боєприпасами будуть доставлені в Україну цього літа", — йдеться у повідомленні.

Очікується, що танки та інша бронетехніка відіграватимуть ключову роль, оскільки Україна намагатиметься вести наступ на кількох ділянках фронту. Київ давно запитував сучасні західні танки, але отримав кількість, недостатню для великих наступальних дій.

У Польщі відкрили центр ремонту Leopard та інших моделей, партія танків прибула до Глівіце у грудні 2023 року.

Міністерство оборони України у жовтня 2023 року прийняло на озброєння для українських військових танки німецького виробництва Leopard трьох модифікацій — 1А5, 2А5 та 2А6.

Що відомо про танки Leopard

Leopard 2 — основний бойовий танк, створений німецьким підприємством Краус-Мафай. Він став наступником успішної розробки тієї ж фірми Leopard 1 (ці старіші моделі також передають Україні). Виробництво Leopard 2 розпочалось у 1979 році. Взятий на озброєння збройних сил Австрії, Канади, Чилі, Данії, Фінляндії, Німеччини, Греції, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Сінгапуру, Швейцарії, Швеції, Іспанії та Туреччини.

Над наданням Україні танків Leopard для протидії Росії співпрацюють Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. Сполучені Штати, Чехія і також Нідерланди разом передають Україні понад 90 танків Т-72. Свої Т-72 надає і Польща. Велика Британія надає Україні роту основних бойових танків Challenger.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерів Залужний заявив, Україна потребує близько 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. "Тоді, думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого", — зазначив генерал.