AFP: Україна почала використовувати "Леопарди" для оборони

Українські військові на деяких ділянках фронту в Харківській та Донецькій областях розгорнули танки Leopard для оборони.

Про це повідомляє L'Agence France-Presse.

Агенція зазначає, що протягом кількох місяців Україна лобіювала отримання від Німеччини та інших союзників танків Leopard для звільнення окупованих територій. Але, вказують журналісти, оскільки контрнаступ цього року добіг кінця, важку західну техніку використовують з оборонною метою.

AFP навела приклад одного з танків Strv 122, що є шведською ліцензованою копією Leopard 2А5, який наразі використовується як артилерія для ураження російських піхотних груп і складів боєприпасів у Харківській області.

Водночас L'Agence France-Presse додала, що поблизу Лимана танки Leopard здебільшого працюють парами, вистрілюючи приблизно по 15 снарядів по позиціях армії РФ. Також цю техніку використовують біля Авдіївки, аби стримати наступ окупантів.

Що відомо про танки Leopard

Leopard 2 — основний бойовий танк, створений німецьким підприємством Краус-Мафай. Він став наступником успішної розробки тієї ж фірми Leopard 1 (ці старіші моделі передають Україні). Виробництво Leopard 2 розпочалось у 1979 році. Взятий на озброєння збройних сил Австрії, Канади, Чилі, Данії, Фінляндії, Німеччини, Греції, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Сінгапуру, Швейцарії, Швеції, Іспанії та Туреччини.

Над наданням Україні танків Leopard для протидії РФ співпрацюють Польща, Німеччина, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди.

Сполучені Штати, Чехія і також Нідерланди разом передають Україні понад 90 танків Т-72. Свої Т-72 надає і Польща. Велика Британія надала роту основних бойових танків Challenger.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерів Залужний заявив, що Україна потребує близько 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. "Тоді, думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого", — зазначив генерал.