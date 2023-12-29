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Володимир Зеленський відвідав позиції українських військових в Авдіївці на Донеччині
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Володимир Зеленський відвідав позиції українських військових в Авдіївці на Донеччині

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Зеленський в Авдіївці
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка в Авдіївці на Донеччині та військовий шпиталь, який приймає поранених бійців зі стабілізаційних пунктів оперативно-тактичних угруповань "Лиман" та "Соледар".

Відповідне відео звернення з фронтового міста глава держави оприлюднив у Telegram.

"Одна з найскладніших ділянок фронту. Подякував воїнам особисто. Обговорили з командиром оборонну ситуацію, основні потреби. Відзначив найкращих воїнів державними нагородами та вручив "Золоту Зірку" Героя України молодшому сержанту Ігорю Тимощуку", — сказав під час звернення Зеленський.

Зеленський відзначив військових в одному зі шпиталів в області та передову хірургічну групу 59-го військового мобільного госпіталю Військово-медичного клінічного центру Північного регіону.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що він та команда також в Авдіївці.

"Відвідали наших воїнів. Під Авдіївкою важкі бої, наша армія тримає фронт. Ситуація складна", — написав Єрмак.

Цьогоріч 18 квітня Зеленський відвідував передові позиції українських військових у Авдіївці та госпіталь, де лікуються військові під час робочої поїздки на Донеччину.

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