Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка в Авдіївці на Донеччині та військовий шпиталь, який приймає поранених бійців зі стабілізаційних пунктів оперативно-тактичних угруповань "Лиман" та "Соледар".
Відповідне відео звернення з фронтового міста глава держави оприлюднив у Telegram.
"Одна з найскладніших ділянок фронту. Подякував воїнам особисто. Обговорили з командиром оборонну ситуацію, основні потреби. Відзначив найкращих воїнів державними нагородами та вручив "Золоту Зірку" Героя України молодшому сержанту Ігорю Тимощуку", — сказав під час звернення Зеленський.
Зеленський відзначив військових в одному зі шпиталів в області та передову хірургічну групу 59-го військового мобільного госпіталю Військово-медичного клінічного центру Північного регіону.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що він та команда також в Авдіївці.
"Відвідали наших воїнів. Під Авдіївкою важкі бої, наша армія тримає фронт. Ситуація складна", — написав Єрмак.
Цьогоріч 18 квітня Зеленський відвідував передові позиції українських військових у Авдіївці та госпіталь, де лікуються військові під час робочої поїздки на Донеччину.
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