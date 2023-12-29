Внаслідок російської атаки по Харкову 29 грудня влучання ракет виявили у Холодногірському, Київському та Слобідському районах. Армія РФ завдала 22 ударів по цивільній інфраструктурі.

Про це Суспільне Харків розповів речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

"Росіяни били з території Білгородської області. У деяких місцях знайшли частини від ракети типу Х. Яка саме це модель — зараз встановлюють вибухотехніки. Внаслідок обстрілів маємо трьох загиблих і 13 людей поранені. Здебільшого, це працівники підприємства у промисловій зоні, по якій були більшість влучань ракетами С-300. Там — найбільша кількість жертв. У промзоні завершили розбір завалів", — каже Чубенко.

Рятувальники розбирають завали будівлі після атаки РФ, Харків. 29 грудня 2023 року. Фото: ДСНС Харківщини/Telegram

За його даними, слідчі знайшли у Харкові частини ракет, які не розірвалися.

"Щонайменше два типи ракет використовували: Х та С-300. Частини однієї з ракет типу Х виявили в одному з парків Харкова, її оглянули вибухотехніки. Таких локацій декілька, де були великі частини ракет типу Х, які не розірвалися. За останні 1,5 року це, мабуть, найбільший обстріл Харкова з використанням ракет. Декілька ракет вдарили по передмістю", — додав Чубенко.

Вирва від російського удару, Харків, 29 грудня 2023 року. Фото: Олександра Новосел / Суспільне Харків

За його даними, пошкоджені, зокрема, депо транспортного підприємства, ракета влучила в землю поблизу міської лікарні.

Що відомо про вибухи у Харкові вранці 29 грудня

У Харкові 29 грудня чули щонайменше вісім вибухів. Перший пролунав о 05:01, сьомий — о 05:17, восьмий — о 5:22. Повітряна тривога у Харкові та області була оголошена з 03:55.

Харків під час першого ракетного удару 29 грудня обстріляли двома видами ракет — С-300 та Х-22, повідомив попередні дані міський голова Ігор Терехов. Відомо про вісім влучань, попередньо, у Київському та Холодногірському районах.

Вдруге ударів по Харкову РФ почала завдавати о 06:59 — у місті чули щонайменше вісім вибухів.

Втретє РФ завдала ударів по Харкову о 07:54 — чули два вибухи.

Відомо про трьох загиблих та 13 поранених у Харкові.

Поранені — чоловіки, їхній вік від 30 до 60 років. Двоє з 11 поранених перебувають у тяжкому стані.

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