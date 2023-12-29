Вибухи у Харкові: РФ вдруге за ранок 29 грудня завдала ударів по місту

У Харкові 29 грудня було чутно вибухи: це друга серія ударів РФ по місту за ранок. У Харкові та області оголошена повітряна тривога з 03:55.

Перший вибух пролунав о 06:59, повідомляють кореспонденти Суспільне Харків.

На 07:07 пролунало сім вибухів. О 07:07 пролунав восьмий вибух.

Близько 07:30 ще два вибухи чули у передмісті Харкова.

У поліції нагадали, що про місця влучань, поранених та руйнування слід повідомляти на лінію "102".

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Що відомо про вибухи у Харкові вранці 29 грудня

У Харкові 29 грудня чули щонайменше вісім вибухів. Перший пролунав о 05:01, сьомий — о 05:17, восьмий — о 5:22. Повітряна тривога у Харкові та області була оголошена з 03:55.

Харків під час першого ракетного удару 29 грудня обстріляли двома видами ракет — С-300 та Х-22, повідомив попередні дані міський голова Ігор Терехов. Відомо про вісім влучань, попередньо, у Київському та Холодногірському районах — інформацію уточнюють.

"Є певні проблеми з подачею електрики для транспорту, але наші фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки ж залучили тролейбуси на автономному ходу", — повідомив Терехов о 06:26.

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