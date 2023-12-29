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Лікарня у Київському районі Харкова пошкоджена внаслідок ракетних ударів РФ: фото
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Лікарня у Київському районі Харкова пошкоджена внаслідок ракетних ударів РФ: фото

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У Київському районі Харкова внаслідок ракетних ударів РФ вранці 29 грудня пошкоджена будівля однієї з лікарень — ракета влучила неподалік приміщення.

Люди поранень не зазнали, повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

"Вибуховою хвилею пошкоджена будівля медзакладу, на території сталася пожежа. Пошкоджено автомобіль екстреної допомоги. На щастя, жоден з пацієнтів чи медперсоналу не постраждав", — сказано у повідомленні.

За даними речниці поліції Харківщини Олени Баранник, у закладі пошкоджені вікна та дах.

Лікарня у Київському районі Харкова пошкоджена внаслідок ракетних ударів РФ
Лікарня у Київському районі Харкова пошкоджена внаслідок ракетних ударів РФ, 29 грудня 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

Лікарня у Київському районі Харкова пошкоджена внаслідок ракетних ударів РФ 1
Лікарня у Київському районі Харкова пошкоджена внаслідок ракетних ударів РФ, 29 грудня 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

"У будівлі стаціонару 26 вікон повністю розбиті, у поліклініці частково — там 22 вікна. Поліклініка працює як завжди. На щастя, ніхто не зазнав поранень. Ми стаціонар планували відкривати у лютому, він був зруйнований у 2022 році, був дах розбитий, зруйнована система опалення. Після ремонту ось таке горе знову. Ми на початку 2023 року всі вікна замінили", — сказала Суспільному директорка Харківської лікарні №28 Наталя Єрмолаєва.

Медиків не було, не працювали вночі. Люди прийшли о 6 ранку, почали прибирати. Вже майже все прибрали. Стаціонар був закритий від початку повномасштабної війни. Тут 130 ліжок. До лютого тут мало часу тепер все відновити.

Обладнання також не пошкоджене, усі пошкодженні будівлі були внаслідок вибухової хвилі, не пряме влучання, зазначила директорка.

Лікарня у Київському районі Харкова пошкоджена внаслідок ракетних ударів РФ 2
Лікарня у Київському районі Харкова пошкоджена внаслідок ракетних ударів РФ, 29 грудня 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

Що відомо про вибухи у Харкові вранці 29 грудня

У Харкові 29 грудня чули щонайменше вісім вибухів. Перший пролунав о 05:01, сьомий — о 05:17, восьмий — о 5:22. Повітряна тривога у Харкові та області була оголошена з 03:55.

Харків під час першого ракетного удару 29 грудня обстріляли двома видами ракет — С-300 та Х-22, повідомив попередні дані міський голова Ігор Терехов. Відомо про вісім влучань, попередньо, у Київському та Холодногірському районах — інформацію уточнюють.

"Є певні проблеми з подачею електрики для транспорту, але наші фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки ж залучили тролейбуси на автономному ходу", — повідомив Терехов о 06:26.

Вдруге ударів по Харкову РФ почала завдавати о 06:59 — у місті чули щонайменше вісім вибухів.

Втретє РФ завдала ударів по Харкову о 07:54 — чули два вибухи.

Відомо про трьох загиблих та 13 поранених у Харкові.

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