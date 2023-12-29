У парку Машинобудівників у Слобідському районі Харкова знайшли нерозірваний снаряд. Одна з російських ракет влучила в землю.

Про це повідомив керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов.

"Нерозірваний снаряд в парку Артема після нічної ракетної атаки.Це місце зараз охороняє поліція, тут працюватимуть вибухотехніки", — сказано у повідомленні.

На 11:30 снаряд забрали повідомила кореспондентка Суспільного.

У парку Машинобудівників у Харкові знайшли снаряд в землі після ударів РФ, 29 грудня 2023 року. Фото: Олександра Новосел / Суспільне Харків

У парку Машинобудівників у Харкові знайшли снаряд в землі після ударів РФ, 29 грудня 2023 року. Фото: Олександра Новосел / Суспільне Харків

Що відомо про вибухи у Харкові вранці 29 грудня

У Харкові 29 грудня чули щонайменше вісім вибухів. Перший пролунав о 05:01, сьомий — о 05:17, восьмий — о 5:22. Повітряна тривога у Харкові та області була оголошена з 03:55.

Харків під час першого ракетного удару 29 грудня обстріляли двома видами ракет — С-300 та Х-22, повідомив попередні дані міський голова Ігор Терехов. Відомо про вісім влучань, попередньо, у Київському та Холодногірському районах.

Вдруге ударів по Харкову РФ почала завдавати о 06:59 — у місті чули щонайменше вісім вибухів.

Втретє РФ завдала ударів по Харкову о 07:54 — чули два вибухи.

Відомо про трьох загиблих та 13 поранених у Харкові.

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