НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Кількість загиблих у Харкові внаслідок ракетної атаки РФ збільшилася до трьох — прокуратура
ВИБУХВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Кількість загиблих у Харкові внаслідок ракетної атаки РФ збільшилася до трьох — прокуратура

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Кількість загиблих у Харкові внаслідок ракетної атаки РФ збільшилася до трьох — прокуратура
Фото: Олег Синєгубов

Внаслідок ракетних ударів РФ вранці 29 грудня у Харкові загинули троє людей, 13 — зазнали поранень.

Про це повідомили у пресслужбі облпрокуратури.

За даними керівника ОВА Синєгубова, загиблі — працівники одного з цивільних підприємств.

Загиблі — 60-, 30- та 41-річні чоловіки, повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

"Один із загиблих — 60-річний пенсіонер, працював слюсарем. Ще одному загиблому був 41 рік, він також був слюсарем, у чоловіка залишилася дружина та двоє дітей. Також під час атаки також загинув 30-річний начальник дільниці ремонту електроприладів одного з підприємств", — сказано у повідомленні.

Що відомо про вибухи у Харкові вранці 29 грудня

У Харкові 29 грудня чули щонайменше вісім вибухів. Перший пролунав о 05:01, сьомий — о 05:17, восьмий — о 5:22. Повітряна тривога у Харкові та області була оголошена з 03:55.

Харків під час першого ракетного удару 29 грудня обстріляли двома видами ракет — С-300 та Х-22, повідомив попередні дані міський голова Ігор Терехов. Відомо про вісім влучань, попередньо, у Київському та Холодногірському районах.

Вдруге ударів по Харкову РФ почала завдавати о 06:59 — у місті чули щонайменше вісім вибухів.

Втретє РФ завдала ударів по Харкову о 07:54 — чули два вибухи

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела Важливо

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
РФ влучила поблизу багатоповерхівки у Харкові на вулиці Гіршмана: фото
РФ влучила поблизу багатоповерхівки у Харкові на вулиці Гіршмана: фото
Готель Kharkiv Palace зазнав пошкоджень внаслідок влучання РФ 30 грудня у Харкові
Готель Kharkiv Palace зазнав пошкоджень внаслідок влучання РФ 30 грудня у Харкові
Харків, поранені, удари РФ
Понад 20 людей поранені внаслідок ударів РФ по Харкову 30 грудня
Вибухи у Харкові: РФ поцілила у центр міста, є влучання в житловий будинок
Вибухи у Харкові: РФ поцілила у центр міста, є влучання в житловий будинок
На початок