Внаслідок ракетних ударів РФ вранці 29 грудня у Харкові загинули троє людей, 13 — зазнали поранень.

Про це повідомили у пресслужбі облпрокуратури.

За даними керівника ОВА Синєгубова, загиблі — працівники одного з цивільних підприємств.

Загиблі — 60-, 30- та 41-річні чоловіки, повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

"Один із загиблих — 60-річний пенсіонер, працював слюсарем. Ще одному загиблому був 41 рік, він також був слюсарем, у чоловіка залишилася дружина та двоє дітей. Також під час атаки також загинув 30-річний начальник дільниці ремонту електроприладів одного з підприємств", — сказано у повідомленні.

Що відомо про вибухи у Харкові вранці 29 грудня

У Харкові 29 грудня чули щонайменше вісім вибухів. Перший пролунав о 05:01, сьомий — о 05:17, восьмий — о 5:22. Повітряна тривога у Харкові та області була оголошена з 03:55.

Харків під час першого ракетного удару 29 грудня обстріляли двома видами ракет — С-300 та Х-22, повідомив попередні дані міський голова Ігор Терехов. Відомо про вісім влучань, попередньо, у Київському та Холодногірському районах.

Вдруге ударів по Харкову РФ почала завдавати о 06:59 — у місті чули щонайменше вісім вибухів.

Втретє РФ завдала ударів по Харкову о 07:54 — чули два вибухи