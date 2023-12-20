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Вибухи у Харкові 29 грудня: РФ завдала щонайменше вісім ударів
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Вибухи у Харкові 29 грудня: РФ завдала щонайменше вісім ударів

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Харків, РФ, ракети
Військові РФ запускають ракету по Україні з Білгородської області пізно ввечері 13 листопада. Фото: AP

У Харкові 29 грудня було чутно вибухи — щонайменше вісім вибухів пролунали на 05:26. На Харківщині оголошена повітряна тривога з 03:55.

Перший вибух пролунав 05:01, повідомляють кореспонденти Суспільне Харків.

"Харків під масованим ракетним обстрілом. У місті пролунали щонайменше шість вибухів", — повідомив Ігор Терехов о 05:10.

Поліцейські просять не залишати укриття до відбою повітряної тривоги, про влучання російських ракет повідомити на спецлінію 102.

О 05:17 пролунав ще один вибух. О 05:22 — восьмий вибух було чутно у Харкові.

Повітряні Сили протягом ночі повідомляли про небезпеку завдання ракетних ударів по Україні, у тому числі й по Харкову.

На 06:18 даних про поранених внаслідок ударів по Харкову немає, повідомив керівник ОВА Синєгубов. За його словами, інформацію про руйнування та тип озброєння, яким завдавали удари, встановлюють.

Харків вранці 29 грудня обстріляли двома видами ракет — С-300 та Х-22, повідомив попередні дані міський голова Ігор Терехов. Відомо про вісім влучань, попередньо, у Київському та Холодногірському районах — інформацію уточнюють.

"Є певні проблеми з подачею електрики для транспорту, але наші фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки ж залучили тролейбуси на автономному ходу", — повідомив Терехов о 06:26.

Також вибухи вночі 29 грудня лунали в Одесі, Львові та на Хмельниччині.

До цього РФ завдавала ракетних ударів по Харкову 20 грудня: влучання зафіксували по транспортному депо на Північній Салтівці. Люди не зазнали поранень.

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