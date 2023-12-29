Під час ракетної атаки на Україну у повітряний простір Польщі увійшов "неідентифікований повітряний об’єкт". Про вибух не повідомляли. Президент Польщі Анджей Дуда провів термінову нараду через інцидент. Начальник Генштабу Війська Польського генерал Веслав Кукула заявив, що в повітряний простір Польщі залетіла російська ракета.

Як повідомляє RMF FM, на 13:00 президент Анджей Дуда скликав термінове засідання Бюро національної безпеки. У зустрічі взяли участь голова Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Каміш та керівники Генерального штабу та Оперативного командування генерал Вєслав Кукула та генерал Мацей Кліш.

"Усе вказує на те, що російська ракета увійшла в повітряний простір Польщі, а потім покинула наш простір. У нас є національне і союзницьке радіолокаційні підтвердження", – заявив начальник Генштабу Війська Польського генерал Веслав Кукула.

Він зазначив, що попри інформацію радарів, військові вирішили перевірити чи не було прильоту.

"Ми направили групи для перевірки підтвердженої траєкторії польоту ракети, щоб перевірити, чи не було технічної помилки", — сказав генерал.

Кукула зазначив, що це була важка ніч для України — атака безпілотниками з метою перевантаження ППО продовжилася ракетним ударом, переважно з літаків дальньої авіації РФ.

"Ми відстежували траєкторії польоту більшості цих ракет і мали інформацію про масштаб і напрямки їхнього руху. Одна з цих ракет, як я вже згадував, перетнула польський кордон і згодом залишила його. Ми спрямували сили – літаки, які мали його перехопити і, якщо потрібно, збити. Як її перебування в Польщі, так і те, як вона маневрувала, унеможливлювали виконання цього маневру, через що їй вдалося покинути Польщу", – сказав він.

Командувач Збройних сил Польщі генерал Мацей Кліш також вважає, що об'єкт "порушив повітряний простір Польщі", але не впав на території країни.

"Всю траєкторію польоту об'єкта на території Польщі відстежували в радіолокаційній системі. Наземні та повітряні пошукові сили були активовані, щоб заперечити той факт, що об’єкт, ракета, впала в Польщі. Об’єкт перебував на території Польщі менше трьох хвилин і покинув наш повітряний простір. Ми маємо близько 40 кілометрів порушення повітряного простору", — підкреслив він.

Кліш зазначив, що "лише одна із зафіксованих ракет порушила повітряний простір Польщі". Генерал наголосив зазначив, що не може підтвердити, що "це результат роботи протиракетної оборони України".

Як повідомили в оперативному командуванні Збройних сил Польщі, вранці 29 грудня у повітряний простір країни увійшов "невпізнаний об'єкт", через що було мобілізовано наявні сили та засоби ППО.

"Вранці в повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною увійшов невпізнаний повітряний об’єкт, який від моменту перетину кордону до зникнення сигналу спостерігався радарами системи ППО країни", – йдеться у повідомленні.

Польський опозиційний телеканал Republika повідомив, що ракета з території України після 10-ї ранку впала у населеному пункті Вожучин-Цукровня Томашовського повіту.

Радіо RMF повідомило, що жителі ґміни Долгобичув у Люблінському повіті бачили у небі невідомий об'єкт. Він рухався на захід. Свідки повідомляють, що чули сильний шум та свист.

Повітряний об'єкт також бачили багато жителів Грубешівського, Томашівського та Замойського повітів. В районі Замостя тривають пошуки. Туди були стягнуті значні сили. до пошуків долучили дрони.

За даними ЗМІ, входження об'єкта у повітряний простір спостерігали системи польських служб. Інформації про те, що стався вибух, немає. Припускають, що це могло бути миттєве порушення повітряного простору і цей невпізнаний об’єкт повернувся над Україною.

Речник оперативного командування підполковник Яцек Горишевський наголосив, що сигнал із об’єктом втрачено, а що саме сталося – встановлюється.

За словами Горишевського, тривають наземні пошуки, в яких задіяно понад 20 солдатів. Пошуки ведуться в районі, де було втрачено сигнал — на південний схід від Замостя, повідомляє Оnet.

Голова гміни Соснова-Дембова Веслава Антоніна Сеньковська зазначила виданню, що мешканці повідомили про проліт невпізнаного об'єкта над селом. Він на великій швидкості полетів далі в напрямку Кракова. Ніхто не помітив його падіння. Власник фруктового саду в розмові з офіційними особами повідомив, що об'єкт був чорного кольору, довжиною від 1 до 2 метрів і летів досить низько, нижче літака.

Прем'єр-міністр Дональд Туск провів зустріч з урядовцями у зв'язку з інформацією про порушення повітряного простору Республіки Польща, повідомили у канцелярії голови уряду.

Як відреагували в Україні

Речника Повітряних сил Юрі Ігнат в етері телемарафону заявив, що порушення повітряного простору Польщі під час чергової масованої атаки РФ на Україну, є сигналом західним союзникам щодо необхідності посилити українську ППО.

За його словами, порушення повітряного простору в результаті масованих атак може траплятися.

"Ворог атакує прикордонні території на заході (України, — ред.), тому це можливо. Це ще один сигнал нашим партнерам, щоб Україну посилити необхідною кількістю засобів ППО, щоб ми стали щитом між агресором і Європою. Захистили себе та захистили їх", — сказав Ігнат.

Що відомо про ракетну атаку по Україні 29 грудня

Уночі 29 грудня Росія масовано атакувала Україну дронами типу Shahed, крилатими та балістичними ракетами, а також ракетами "Кинджал". Усього російські війська запустили близько 110 ракет, більшість із них вдалося збити, повідомив президент Володимир Зеленський.

У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Львові та Конотопі є загиблі і постраждалі.