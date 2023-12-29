Зеленський: "Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито"

Під час масованої повітряної атаки на Україну росіяни випустили приблизно 110 ракет, більшу частину з яких вдалося збити.

Про це зранку 29 грудня повідомив президент Володимир Зеленський.

"Пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й інші наші міста. Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "Кинджали", С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито", — написав Зеленський.

Він додав, що внаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Всі служби працюють у посиленому режимі та надають необхідну допомогу людям.

Як повідомив глава уряду Денис Шмигаль, під час масованого повітряного удару Росії по Україні цілями війська РФ стали соціальна й критична інфраструктура.