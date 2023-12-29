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Збили 87 крилатих ракет і 27 "шахедів" — Залужний
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Збили 87 крилатих ракет і 27 "шахедів" — Залужний

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Збили 87 крилатих ракет і 27 "шахедів" — Залужний, Повітряні Сили
Ракета Х-101. Фото: naked-science.ru

За попередніми даними, цієї ночі військо РФ застосувало проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА. Протиповітряна оборона знищила 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. У Повітряних Силах відзначили, що йдеться про наймасованішу атаку з повітря

Про результати роботи ППО зранку повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

  • Спершу окупанти традиційно атакували "шахедами" з північного та південно-східного напрямку, із подальшим рухом у західному напрямку. Усього зафіксовано 36 ударних БпЛА "Shahed-136/131".
  • Близько 3.00 росіяни підняли у повітря стратегічну авіацію — бомбардувальники Ту-95МС. Усього — 18 літаків, які вийшли на рубежі пуску близько 6.00 ранку і запустили не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.
  • З Курської області біля 05.00 військо РФ застосувало дальні бомбардувальники Ту-22М3, які випустили вісім крилатих ракет Х-22/Х-32 в напрямку північних та центральних областей.
  • У той же час окупанти РФ вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами С-300. Загалом росіяни випустили щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії – С-300/С-400/Іскандер-М із окупованого Криму, Курської та Бєлгородської областей РФ.
  • О 6.30 було зафіксовано зліт п’яти винищувачів МіГ-31К, які здійснили пуски п’яти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із Астраханської області.
  • Також із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59.

У Повітряних Силах відзначили, що йдеться про наймасованішу атаку з повітря.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено 114 повітряних цілей: 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131" і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55", — йдеться у повідомленні.

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