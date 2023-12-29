Безперервна, потужна і довгострокова військова та фінансова допомога Україні має бути єдиною колективною відповіддю Росії. Лише більша вогнева міць може змусити замовкнути російський терор.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи зранку 29 грудня у соцмережі Х (колишній Твіттер) масований російський обстріл України.

“Сьогодні мільйони українців прокинулися від гучних звуків вибухів. Я хотів би, щоб ці звуки вибухів в Україні були чутні в усьому світі. У всіх великих столицях, штаб-квартирах і парламентах, які зараз обговорюють подальшу підтримку України. У всіх редакціях, які пишуть про "втому" чи нібито готовність Росії до "переговорів", — написав глава МЗС.

За словами Кулеби, ці звуки — це те, що насправді хоче сказати Росія.

“Нашою єдиною колективною відповіддю може і повинна бути безперервна, потужна і довгострокова військова та фінансова допомога Україні. Лише більша вогнева міць може змусити замовкнути російський терор”, — додав міністр.

Як повідомив глава уряду Денис Шмигаль, під час масованого повітряного удару Росії по Україні цілями війська РФ стали соціальна й критична інфраструктура.

За даними Повітряних Сил, цієї ночі військо РФ застосувало проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА. Протиповітряна оборона знищила 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. У Повітряних Силах відзначили, що йдеться про наймасованішу атаку з повітря.