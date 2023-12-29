У ніч на 29 грудня Росія здійснила масовану атаку по українських містах. Світові лідери наголосили, що обстріли цивільної інфраструктури є воєнним злочином та закликати прискорити надання Україні допомоги.

Зокрема пані посол США в Україні Бріджіт Брінк наголосила на важливості надання Україні фінансування на тлі російських обстрілів.

"Це те, що українці побачили на своїх телефонах сьогодні вранці: мільйони чоловіків, жінок і дітей перебувають у бомбосховищах, через те, що Росія обстрілює всю країну ракетами. Україна потребує фінансування вже зараз, щоб продовжити боротьбу за свободу від такого жаху у 2024 році", — написала вона, додавши скріншот зі статистикою повітряних тривог.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс також зазначив, що Україна має отримати всю фінансову та військову допомогу вже зараз.

"Російські терористи продовжують масовані обстріли українських міст. Ще раз — Україна повинна отримати всю військову та фінансову допомогу ЗАРАЗ, це єдиний спосіб зупинити війну та атаки на цивільні об'єкти. Повна солідарність з Україною в цей важкий час", — написав він.

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Силінія своєю чергою зазначила, що країна продовжить наполегливо працювати над тим, щоб Україна отримувала всю необхідну підтримку.

"Для всіх, хто каже, що втомився від війни в Україні — це нагадування терористичної Росії про те, що її жорстокості та жадобі крові немає меж. Ми зобов'язані надати всіляку підтримку Україні для перемоги над агресором! Тримайтеся, брати-українці, Литва з вами", — написав президент Литви Ґітанас Науседа.

Посол Великої Британії в Україні Мартін Харріс також наголосив, що атака на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином.

"Сьогодні вранці Росія здійснила чергові підступні атаки по всій Україні. Є повідомлення про обстріли пологового будинку, житлових будинків, торговельних центрів та залізничних станцій — у цей святковий сезон. Атака на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином", — зазначив він.

Напади Росії на українську цивільну інфраструктуру засудили і у Міністерстві закордонних справ Естонії.

"Естонія категорично засуджує нелюдські напади Росії на Україну, які зруйнували пологовий будинок, школи та будинки людей. Світ має підтримати перемогу України та притягнути Москву до відповідальності за злочини, скоєні в Україні", — йдеться у повідомленні дипломатичного відомства.

У Посольстві Японії в Україні також засудили повітряну атаку РФ та підтвердили українцям свою непохитну підтримку.

"Японія суворо засуджує масовану повітряну атаку Росією міст. Унаслідок атаки загинули та постраждали десятки людей, було пошкоджено житлові будинки, пологовий будинок, торговельний центр, СТО, метро. Перед обличчям жорстокого ворога, підтримка Японією є непохитною", — йдеться у повідомленні відомства.

Російську атаку засудила також генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер висловив співчуття родинам загиблих та постраждалих.

"Вночі та вранці Україна стала мішенню одного з найсильніших російських авіаударів з початку війни. Багато людей загинули або були поранені. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, влучено в пологовий будинок. Мої думки з усіма постраждалими сім'ями", — написав він.

"Ці широкомасштабні атаки на українські міста показують, що Путін не зупиниться ні перед чим, щоб досягти своєї мети — викорінення свободи і демократії. Ми не дозволимо йому перемогти. Ми повинні продовжувати стояти разом з Україною — стільки, скільки буде потрібно", — написав своєю чергою прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

На обстріл України також відреагувала білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська.

"Мої думки з хоробрим народом України після сьогоднішнього ранкового масованого ракетного удару Росії по Києву, Харкову, Одесі та інших містах. Ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти перемогти у цій війні та зупинити російську терористичну агресію. Ці злочини не будуть забуті", — написала вона.

Голова ООН з прав людини Фолькер Тюрк засудив масовану російську атаку по Україні в 29 грудня та закликав РФ припинити напади "негайно".

"Міжнародне гуманітарне право прямо забороняє атаки, навмисно спрямовані на цивільні об'єкти, а також невибіркові атаки за будь-яких обставин. Знову закликаю Російську Федерацію негайно припинити напади на Україну та суворо дотримуватися всіх норм міжнародного права щодо ведення бойових дій", — зазначив Тюрк.

Міністр оборони Канади Білл Блер засудив російський обстріл України.

"Уночі РФ завдала масованого удару дронами й ракетами по українських містах, в тому числі Києву. Ми рішуче засуджуємо ці удари, які знову демонструють жорстокість путінського вторгнення. Канада продовжить підтримувати Україну", — написав посадовець у соцмережі X.

У ніч проти 29 грудня Росія масовано атакувала Україну дронами типу "Shahed", крилатими та балістичними ракетами, а також ракетами "Кинджал". Усього запустили 110 ракет, більшість з них вдалось збити, повідомив президент Володимир Зеленський.

У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Львові є постраждалі.