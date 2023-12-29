Протягом 28 грудня російські окупанти 46 разів штурмували позиції ЗСУ на східній ділянці фронту. Про це Генеральний штаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 12 штурмів РФ біля Синьківки та східніше Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку армія РФ штурмів не проводила.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 2 штурми окупантів поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 14 штурмів східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 12 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили 6 штурми в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку армія РФ штурмів не проводила.

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