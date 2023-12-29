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Російські окупанти за добу 46 разів штурмували позиції ЗСУ на сході України — Генштаб
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Російські окупанти за добу 46 разів штурмували позиції ЗСУ на сході України — Генштаб

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Російські окупанти за добу 46 разів штурмували позиції ЗСУ на сході України — Генштаб
Фото: сторінка у Facebook Генерального штабу ЗСУ

Протягом 28 грудня російські окупанти 46 разів штурмували позиції ЗСУ на східній ділянці фронту. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 12 штурмів РФ біля Синьківки та східніше Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку армія РФ штурмів не проводила.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 2 штурми окупантів поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 14 штурмів східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 12 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили 6 штурми в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку армія РФ штурмів не проводила.

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