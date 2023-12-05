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Макрон запросив Орбана на зустріч, щоб переконати щодо вступу України у ЄС — джерела Суспільного
Емманюель МакронУгорщинаУКРАЇНАЄСПодіїСвітПолітика

Макрон запросив Орбана на зустріч, щоб переконати щодо вступу України у ЄС — джерела Суспільного

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Макрон запросив Орбана на зустріч, щоб переконати щодо вступу України у ЄС — джерела Суспільного
Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: AP

Президент Франції Емманюель Макрон запросив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на зустріч у Париж цього тижня, щоб досягти компромісу напередодні голосування Євроради за початок перемовин з Україною про її вступ до ЄС.

Про це Суспільному сказало джерело у дипломатичних колах Європейського Союзу.

Водночас видання Politico повідомило, що президент Євроради Шарль Мішель скорочує візит до Китаю після начебто погрози Орбана зірвати саміт ЄС через питання про початок переговорів з Україною.

Нам у коментарі прессекретар Мішеля Юрек Кузькевич сказав, що він скоротив поїздку, аби "продовжити підготовку до саміту ЄС", інформацію про погрози Орбана він не прокоментував.

Раніше Орбан пригрозив заблокувати початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорить, що Україна працює на всіх рівнях, аби рішення було позитивним.

Раніше, 1 грудня, Орбан говорив про те, що Європейський союз повинен спочатку підписати угоду стосовно стратегічного партнерства з Україною, а не починати перемовини про вступ.

Опісля президент Євроради Шарль Мішель наголосив, що ЄС та Україна вже перебувають у стані "стратегічного партнерства", оскільки була підписана угода про асоціацію.

Позиція Угорщини щодо війни РФ проти України

Відносини між Україною та Угорщиною залишалися напруженими через позицію угорського уряду стосовно санкцій ЄС проти РФ. Зокрема країна не підтримувала обмеження проти російського нафтового і газового сектору.

У червні 2022 року старший радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заявив, що ЄС має припинити запроваджувати санкції проти Росії через її вторгнення в Україну і натомість домагатися припинення вогню та початку переговорів.

За даними угорських ЗМІ, 21 вересня 2022 року на закритій зустрічі із законодавцями Орбан заявив, що ЄС повинен скасувати свої санкції проти Росії до кінця цього року, адже вони шкодять більше самим європейцям, ніж Росії. Також Угорщина тривалий час виступала проти надання Україні 18 мільярдів фінансування від ЄС.

18 листопада 2022 року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав недієвими антиросійські санкції Євросоюзу і закликав піти у відставку лідерів країн ЄС, які виступали за обмеження.

При цьому, за даними соціологічного інституту Publicus, в Угорщині зростає невдоволення проросійським курсом уряду Орбана.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ставлення Угорщини до України лишиться незмінним, допоки прем'єром лишається Орбан.

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