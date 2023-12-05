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"Україна разом". У Кропивницькому прикрасили 12 сосен на честь ЗСУ, волонтерів та міст-героїв
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"Україна разом". У Кропивницькому прикрасили 12 сосен на честь ЗСУ, волонтерів та міст-героїв

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На площі Героїв Майдану у Кропивницькому встановили й прикрасили 12 сосен. Десять з них присвятили містам-героям. Це Гостомель, Буча, Чернігів, Волноваха, Миколаїв, Охтирка, Харків, Ірпінь, Херсон та Маріуполь. По одній — військовим та волонтерам.

Планують, що сосни будуть на площі до Водохреща – 6 січня. Ілюмінація працюватиме з 17:00 до 20:00.

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У Кропивницькому на площі Героїв Майдану прикрасили новорічні сосни Фото: Суспільне Кропивницький
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У Кропивницькому на площі Героїв Майдану прикрасили новорічні сосни Фото: Суспільне Кропивницький
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У Кропивницькому на площі Героїв Майдану прикрасили новорічні сосни Фото: Суспільне Кропивницький
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У Кропивницькому на площі Героїв Майдану прикрасили новорічні сосни Фото: Суспільне Кропивницький

Прикрашали сосни військові, їх рідні, представники громадських організацій, переселенці та містяни.

Іван Малетич приїхав з сестрою з Олександрівської громади. Їхній старший брат Віталій Малетич пішов захищати Україну добровольцем, загинув у травні 2022.

"Пішов у ТРО, сказав, що не може сидіти просто так, склавши руки, має захищати сім’ю, Україну. Це прикрашання не святкування, а свого роду пам'ять. Ми — сім’ї загиблих — не так часто збираємось, щоб поспілкуватись 10 – 15 хвилин".

Наталя Голубєва — переселенка з Херсонщини. Принесла прапор Херсонської області. Такі ж меншого розміру розмістили на гілках.

"Це найкращий варіант, так ми покажемо, що Україна разом, що Україна єдина. Сама я родом з Голої Пристані. Моя мама і сестра, на жаль, ще в окупації, це дуже боляче, це дуже важко. Але тримаємось, чекаємо, віримо".

Сосну на честь Маріуполя прикрасила пенсіонерка Лідія Меркулова. Це нагадало їй про мирний час у рідному місті.

"Ми другий рік наряджаємо цю ялинку, і хочемо, щоб наступного року ми наряджали її вже в нашому рідному українському Маріуполі. Дякуємо Кропивницькому, що нас прийняли, місто хороше, люди гарні, але дуже хочеться додому".

Акцію назвали "Кіровоградщина серцем з вами", розповіла Суспільному директорка облдепартаменту культури Уляна Соколенко. Її започаткували торік. Ялинкові прикраси лишилися з минулого року.

До повномасштабної війни в Кропивницькому на центральній площі ставили штучну 14-метрову ялину.

"Другий рік ми не витрачаємо гроші на прикрашання ялинки, взагалі на святкування. Ці сосни куплені коштом меценатів. Мова йде про підтримку міст-героїв, які постраждали внаслідок сучасної російсько-української війни", — сказала Уляна Соколенко.

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