Жінки села Гаївка Первозванівської громади Кропивницького району Кіровоградської області створили волонтерський осередок і допомагають українським військовим з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. У Міжнародний день волонтера, який відзначають 5 грудня, Суспільне поспілкувалося з жінками, які чекають своїх чоловіків з війни, допомагаючи їм.

Волонтерський осередок у Гаївці з червня 2023 року працює у приміщенні колишнього дитячого садка. Там збираються помічниці ЗСУ. Так називають себе місцеві жінки. Вони плетуть маскувальні сітки, готують сухі борщі для військових, розповіла керівниця осередку Оксана Ігнатенко.

"Почали ми працювати з перших днів, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Працювали ми тоді в приміщенні школи. Сітки плели – майже все село".

Нині осередок об’єднує 15 жінок, у кожної з них хтось на війні. Найстарша – Любов Половодіна, яка чекає з війни онука, якого вважають безвісти зниклим.

"Дуже важко – єдиний онук, ще в селі є безвісти зниклий, племінник минулого року загинув. Горя війна принесла дуже багато Між людьми набагато легше ніж варитися вдома у власному соку, як кажуть".

Зі слів керівниці осередку, півтора місяця тому на запит військових почали плести білі маскувальні сітки – для маскування зброї та техніки.

"Їм треба десять штук розміром шість на шість метрів, чотири штуки – 12 на шість. Великий обсяг роботи. То закупили шість сіток "шість на шість", відправили. Дві готов, загалом дев’яту плетемо".

Гроші на тканину для сіток збирали під час ярмарків, допомагали благодійники. Обрали ту, яка легка, міцна і не промокає, розповіла дружина військового Анна Доценко.

"Служив чоловік на Херсонщині – рік і два місяці, з самого початку вторгнення. Потім повернувся, демобілізувався. Звісно, такі речі найнеобхідніші".

Чоловік сестри Анни Доценко Віри Бичкової – теж військовий. Зі слів жінки, служить з 25 лютого 2022 року.

"У лютому буде два роки. Пішов добровольцем. На Херсонському напрямку воює".

Зліва направо: Віра Бичкова, Анна Доценко, Любов Половодіна. Фото: Суспільне Кропивницький

Сухі борщі з Гаївки

В іншій кімнаті колишнього дитсадка жінки налагодили процес приготування сухих борщів. В одному пакеті – одна порція. Зі слів Оксани Ігнатенко, овочі миють, варять, натирають та сушать.

"В сушарках сушимо овочі до стану, щоб вони були як чипси, щоб їх потім можна було перебивати блендером. Потім фасуємо".

До борщу додають варене й висушене куряче м’ясо.

"Особливість нашого борщу в тому, що ми сушимо не сирі овочі, а варені. Тому наш борщ варити не треба – просто заливаєш окропом, і за десять хвилин борщ готовий".

Оксана Ігнатенко фасує сухі борщі. Фото: Суспільне Кропивницький

Сухі борщі відправляють військовим, які не мають змоги готувати їжу самі. За підрахунками керівниці осередку, з початку осені 2023 року передали військовим понад пів тисячі порцій.