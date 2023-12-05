WP: Росія поверне ще шістьох викрадених українських дітей

Росія за посередництва Катару погодилася повернути ще шістьох викрадених українських дітей до їхніх родин.

Про це повідомила The Washington Post із посиланням на катарського посадовця, який займався організацією операції.

За словами співрозмовника газети, планується, що 5 грудня група з шести дітей покине Москву та вирушить через Білорусь до України.

Як також вказує WP, державний міністр Катару з питань міжнародного співробітництва Лолва аль-Хатер заявив, що дітям від 8 до 15 років.

"Розвиваючи імпульс останніх тижнів, Катар продовжує відігравати роль посередника між українським та російським урядами, успішно сприяючи возз'єднанню ще шістьох українських дітей з їхніми сім'ями напередодні святкових днів", — додав посадовець.

Суспільне звернулося по коментар до Офісу уповноваженого Верховної ради з прав людини. Там поки не підтвердили інформацію про звільнення дітей.

1 грудня стало відомо, що команді Save Ukraine вдалося забрати з тимчасово окупованої території двох малолітніх дітей та їхніх батьків.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України.

5 квітня 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.