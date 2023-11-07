Через обстріли пошкоджена газова інфраструктура у двох областях — Міненерго

Газова інфраструктура у Дніпропетровській та Сумській областях зазнала пошкоджень через російські артобстріли. Є відключені абоненти — тривають роботи з відновлення. Водночас сприятливі погодні умови дозволяють активно накопичувати запаси газу у сховищах.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго станом на ранок 7 листопада.

Зазначається, що через сприятливі погодні умови рівень споживання газу в Україні менший, ніж минулого року у цей період, на понад 13 мільйонів кубометрів за добу. Це дозволяє активно накопичувати запаси блакитного палива у сховищах — наразі у ПСГ понад 16 млрд кубометрів блакитного палива.

За даними Міненерго, енергогенеруючі потужності працюють у штатному режимі. Запасів вугілля та мазуту на складах достатньо для безперебійної роботи станцій. Обсяг виробленої електроенергії достатній для повного забезпечення потреб споживачів та промисловості.

Напередодні у денні години (з 12:00 до 15:00) Україна знову активувала аварійне постачання електроенергії до Польщі. Сумарна величина переданих надлишків електроенергії склала 900 МВт*год.

Два енергоблоки генеруючих потужностей виведено у короткостроковий ремонт у межах однієї доби.

Ситуація у прифронтових регіонах

На Донеччині за минулу добу внаслідок бойових дій вимикались майже 4900 абонентів.

за минулу добу внаслідок бойових дій вимикались майже 4900 абонентів. На Сумщині з технологічних причин було знеструмлено 189 споживачів. Тривають роботи з відновлення енергопостачання.

з технологічних причин було знеструмлено 189 споживачів. Тривають роботи з відновлення енергопостачання. На Чернігівщині внаслідок технологічних порушень було відключено 2500 абонентів. Роботи із заживлення тривають.

внаслідок технологічних порушень було відключено 2500 абонентів. Роботи із заживлення тривають. На Дніпропетровщині 35 споживачів знеструмлювалися внаслідок бойових дій. Усіх заживлено.

35 споживачів знеструмлювалися внаслідок бойових дій. Усіх заживлено. Електромережі Харківщини внаслідок обстрілів зазнали пошкоджень. Обсяг руйнувань з’ясовується.

Залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях. Загалом за добу заживили понад 5800 тисяч абонентів.

На Херсонщині енергетики заживили ще 44 точки доступу у Херсоні, які були знеструмлені після підтоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Через повінь залишаються без світла ще понад 700 абонентів.

Роботи з відновлення ускладнюються через постійні обстріли міста.

На ЗАЕС рівень води у ставку-охолоджувачі атомної електростанції зберігається на рівні 15,67 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Комерційний імпорт електроенергії зі Словаччини та Румунії за минулу добу склав 2552 МВт*год. Експорт до Словаччини, Молдови та Румунії – 699 МВт*год.

Зазначається, враховуючи вразливість енергетичної системи України та постійні спроби росіян завдати додаткової руйнації, Міненерго оприлюднює тільки частину даних про роботу енергосистеми.

Яка ситуація з відновленням енергосистеми України

Восени 2022 року Росія регулярно почала обстрілювати енергоінфраструктуру України. У грудні через удари окупантів з ладу була виведена половина енергосистеми. Тоді запровадили надзвичайний стан в енергетиці.

Міжнародні організації та уряди відправили генератори й іншу допомогу для відновлення електрики, а у Парижі 13 грудня відбувся перший енергетичний "Рамштайн", на якому схвалили виділення одного мільярда доларів для України на проходження зими.

Після масованих обстрілів 16 грудня в Україні запровадили надзвичайний стан в енергетиці. У грудні через російські обстріли з ладу була виведена половина енергосистеми України.

У жовтні 2022 року прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що 2023 року Україна потребуватиме ще 17 млрд доларів на швидку відбудову енергетичної, критичної та житлової інфраструктури, а також відновлення економіки.

25 липня Шмигаль заявив, що в Україні під час підготовки до зими вже здійснили близько 60% запланованих робіт із відновлення електромереж, пошкоджених під час масованих атак РФ.

30 липня прем'єр повідомив, що у держави є кошти на відновлення, ремонт і захист об’єктів енергетики й важливо вчасно провести всі заплановані заходи. Він наголосив, що до початку опалювального сезону перед Міненерго стоїть чітке завдання — додати в енергосистему 1,7 ГВт потужності. До кінця року, впродовж листопада-грудня, — додати в систему ще 1,2 ГВт. Ідуть ремонти та захист енергооб'єктів.