Через обстріли пошкоджена газова інфраструктура у двох областях — Міненерго

Газова інфраструктура у Дніпропетровській та Сумській областях зазнала пошкоджень через російські артобстріли. Є відключені абоненти — тривають роботи з відновлення. Водночас сприятливі погодні умови дозволяють активно накопичувати запаси газу у сховищах.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго станом на ранок 7 листопада.
Зазначається, що через сприятливі погодні умови рівень споживання газу в Україні менший, ніж минулого року у цей період, на понад 13 мільйонів кубометрів за добу. Це дозволяє активно накопичувати запаси блакитного палива у сховищах — наразі у ПСГ понад 16 млрд кубометрів блакитного палива.
За даними Міненерго, енергогенеруючі потужності працюють у штатному режимі. Запасів вугілля та мазуту на складах достатньо для безперебійної роботи станцій. Обсяг виробленої електроенергії достатній для повного забезпечення потреб споживачів та промисловості.
Напередодні у денні години (з 12:00 до 15:00) Україна знову активувала аварійне постачання електроенергії до Польщі. Сумарна величина переданих надлишків електроенергії склала 900 МВт*год.
Два енергоблоки генеруючих потужностей виведено у короткостроковий ремонт у межах однієї доби.
Ситуація у прифронтових регіонах
- На Донеччині за минулу добу внаслідок бойових дій вимикались майже 4900 абонентів.
- На Сумщині з технологічних причин було знеструмлено 189 споживачів. Тривають роботи з відновлення енергопостачання.
- На Чернігівщині внаслідок технологічних порушень було відключено 2500 абонентів. Роботи із заживлення тривають.
- На Дніпропетровщині 35 споживачів знеструмлювалися внаслідок бойових дій. Усіх заживлено.
- Електромережі Харківщини внаслідок обстрілів зазнали пошкоджень. Обсяг руйнувань з’ясовується.
Залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях. Загалом за добу заживили понад 5800 тисяч абонентів.
На Херсонщині енергетики заживили ще 44 точки доступу у Херсоні, які були знеструмлені після підтоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Через повінь залишаються без світла ще понад 700 абонентів.
Роботи з відновлення ускладнюються через постійні обстріли міста.
На ЗАЕС рівень води у ставку-охолоджувачі атомної електростанції зберігається на рівні 15,67 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
Комерційний імпорт електроенергії зі Словаччини та Румунії за минулу добу склав 2552 МВт*год. Експорт до Словаччини, Молдови та Румунії – 699 МВт*год.
Зазначається, враховуючи вразливість енергетичної системи України та постійні спроби росіян завдати додаткової руйнації, Міненерго оприлюднює тільки частину даних про роботу енергосистеми.
Яка ситуація з відновленням енергосистеми України
Восени 2022 року Росія регулярно почала обстрілювати енергоінфраструктуру України. У грудні через удари окупантів з ладу була виведена половина енергосистеми. Тоді запровадили надзвичайний стан в енергетиці.
Міжнародні організації та уряди відправили генератори й іншу допомогу для відновлення електрики, а у Парижі 13 грудня відбувся перший енергетичний "Рамштайн", на якому схвалили виділення одного мільярда доларів для України на проходження зими.
Після масованих обстрілів 16 грудня в Україні запровадили надзвичайний стан в енергетиці. У грудні через російські обстріли з ладу була виведена половина енергосистеми України.
У жовтні 2022 року прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що 2023 року Україна потребуватиме ще 17 млрд доларів на швидку відбудову енергетичної, критичної та житлової інфраструктури, а також відновлення економіки.
25 липня Шмигаль заявив, що в Україні під час підготовки до зими вже здійснили близько 60% запланованих робіт із відновлення електромереж, пошкоджених під час масованих атак РФ.
30 липня прем'єр повідомив, що у держави є кошти на відновлення, ремонт і захист об’єктів енергетики й важливо вчасно провести всі заплановані заходи. Він наголосив, що до початку опалювального сезону перед Міненерго стоїть чітке завдання — додати в енергосистему 1,7 ГВт потужності. До кінця року, впродовж листопада-грудня, — додати в систему ще 1,2 ГВт. Ідуть ремонти та захист енергооб'єктів.