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П'ять операторів обленерго перейшли у володіння держави
ЕНЕРГЕТИКАЕкономікаЕнергосистема

П'ять операторів обленерго перейшли у володіння держави

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П'ять операторів обленерго перейшли у володіння держави
Електромережі. Фото: Freepik

Міністерство енергетики передало "Українським розподільним мережам" державні пакети акцій ще п’яти обленерго.

Про це йдеться на сайті міністерства.

Йдеться про ПАТ "Запоріжжяобленерго", ВАТ "Тернопільобленерго", ПАТ "Черкасиобленерго", АТ "Харківобленерго" та АТ "Сумиобленерго" (25%).

Зазначається, що "Українські розподільні мережі" набули право акціонера вже у семи операторах системи розподілу електроенергії у різних регіонах країни (на момент створення до складу товариства входили АТ "Хмельницькобленерго" та АТ "Миколаївобленерго").

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що важливою складовою роботи товариства є єдина технічна політика та уніфікація потреб у закупівлях електроенергетичного обладнання.

"Наше основне завдання — посилення енергетичної безпеки держави. Якісна, системна робота операторів системи розподілу електроенергії – її складова, надважлива в умовах воєнних викликів", — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Наголошується, що такий крок Міненерго сприятиме посиленню ефективності роботи компаній та відповідно надійності надання послуг споживачам.

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