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Любка, Цілик та Жадан. У Миколаєві відбулися поетичні читання
ЛІТЕРАТУРАПоезіяСергій ЖаданАндрій ЛюбкаІрина ЦіликРегіони

Любка, Цілик та Жадан. У Миколаєві відбулися поетичні читання

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У Миколаєві шостого листопада відбулися поетичні читання за участі трьох українських авторів. Формат заходу інтерактивний, тобто будь-хто із зали мав змогу поставити питання автору.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного з місця події.

Письменник зачитував уривки зі своїх книг. Після кожного виступу відбувалася автограф-сесія. Першим на сцену вийшов Андрій Любка.

Відвідувачка Світлана ділиться враженнями щодо читань.

"Це дуже велика подія, особливо у Миколаєві. Тому я надзвичайно вдячна, організаторам, письменникам, які приїхали й читачам, які прийшли", — говорить Світлана.

Відвідувачка поетичних читань Світлана, 6 листопада 2023 року
Відвідувачка поетичних читань Світлана, 6 листопада 2023 року. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

У Миколаєві координувала подію Діна Плетенчук. Жінка говорить, що місця резервували у декілька способів. Вхід безплатний.

"Станом на ранок через електронну форму було зареєстровано 415 учасників. І ще ми залишили вільне місце на чистому папірці. Ще 55 сьогодні (6 листопада — ред.) прийшло. Але ще Сергій Жадан не виступав", — розповідає Діна Плетенчук.

Наступною виступала письменниця Ірина Цілик. Після автограф-сесії на сцену вийшов Сергій Жадан.

"Я сьогодні приїхав з друзями. Ми всі об’єднані фестивалем "Meridian Czernowitz". "Meridian Czernowitz" несе поезію не лише мешканцям Чернівців, а й всій Україні. Такі виїзні фестивалі робили й в Харкові, і в Києві, і в Полтаві. І ось три дні поспіль був фестиваль в Одесі. Після цього вирішили заїхати до вас (до Миколаєва — ред.), у Херсон, і у Запоріжжя", — говорить Сергій Жадан.

Сергій Жадан під час виступу у Миколаєві, 6 листопада 2023 року
Сергій Жадан під час виступу у Миколаєві, 6 листопада 2023 року. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

Поет розказує, що його надихає інтерактивний формат літературних читань.

"Це прекрасний формат для письменника, це точно. Бачити свого читача, спілкуватися. Обмінюватися своїми думками, енергією. Мені це завжди було цікаво і важливо", — сказав учасник поетичних читань Сергій Жадан.

Слухачка Світлана говорить, що їй імпонує формат інтерактивних поетичних читань.

"Нарешті література ось вона у тебе вдома буквально. У твоєму кінотеатрі, у твоєму місті й це дуже надихаюча подія, бо ми давно такого не бачили", — каже жінка.

Відвідувачка Світлана тримає книгу Андрія Любки, 6 листопада 2023 року
Відвідувачка Світлана тримає книгу Андрія Любки, 6 листопада 2023 року. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

Виступи українських поетів тривали понад годину.

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