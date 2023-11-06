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У Рівному стадіон академії Вереса назвуть на честь Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі"
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У Рівному стадіон академії Вереса назвуть на честь Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі"

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Стадіон назвуть на честь Дмитра Да Вінчі Коцюбайла
Герой України Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі" Фото: Аліна Смутко / Суспільне

У Рівному стадіон футбольної академії Вереса назвуть іменем Героя України Дмитра Коцюбайла, відомого за позивним "Да Вінчі". Боєць загинув навесні 2023 року на Бахмутському напрямку.

Такий анонс зробив президент Вереса Іван Надєїн, повідомили 6 листопада у пресслужбі народного клубу.

Спершу цю ідею озвучили акціонерам клубу.

"Це людина, яка була добровольцем і дев'ять років воювала з окупантами. Ми вважаємо, що дітей потрібно виховувати на іменах таких героїв. Діти, які навчатимуться і гратимуть на цьому стадіоні академії Верес — гратимуть на арені, яка носитиме ім'я Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла", — цитує пресслужба президента клубу.

У неділю, 6 листопада, у перерві матчу з луганською Зорею, від Вереса передали для військових два автомобілі. Перший вирушить в розташування 457 окремого піхотного батальйону, де служать рівняни. Другий — окремому штурмовому батальйону "Вовки Да Вінчі", бійцям роти "Гонор", де служать також рівненські ультрас".

Що відомо про Дмитра Коцюбайла

Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському, нині Бурштинської громади Івано-Франківського району. Освіту здобував у Бовшівській загальноосвітній школі та Івано-Франківському художньому ліцеї.

На війні Дмитро з 18 років, туди потрапив одразу після Революції Гідності. У 2014 році отримав важке поранення в Пісках Донецької области, після одужання повернувся на фронт. До початку повномасштабного вторгнення був добровольцем, потім вступив у ЗСУ. Вісім років готувався сам та готував інших до "великої війни".

"Спочатку наш підрозділ направили на запорізький напрямок, щоб не дати росіянам пройти до Запоріжжя і прорватися до Дніпра. Потім мене покликали у Київ, бо маю досвід роботи з артилерією. Коли російські війська почали рухатися на Бориспіль, ми нанесли якісне вогневе ураження, знищили понад 20 одиниць техніки та “Бук”, — розповідав Дмитро Суспільному у проєкті "Командири, до перемоги!".

Далі були дніпровський та херсонський напрямки, а згодом Луганщина:

"Ми були у Лисичанську, Білогорівці, Золотому. А зараз воюємо за мою рідну Донеччину, мій другий дім".

Ось що "Да Вінчі" казав про незалежність: "Це можливість говорити українською, носити шеврон та захищати свою країну".

30 листопада 2021 Дмитро Коцюбайло отримав звання Героя України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. У 2022 році отримав звання молодшого лейтенанта.

Загинув Дмитро Коцюбайло 7 березня 2023 року на Бахмутському напрямку. Йому було 27 років.

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