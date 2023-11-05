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Рівненський Верес зіграв унічию з луганською Зорею
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Рівненський Верес зіграв унічию з луганською Зорею

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Матч Верес-Зоря
Фото: НК "Верес"

Рівненський Верес 5 листопада зіграв домашній матч з луганською Зорею. Цей поєдинок став двадцять першим в історії протистоянь суперників. І першою у новому сезоні грою на "Авангарді" зі штучним освітленням.

У турнірній таблиці чемпіонату України Верес та Зорю до матчу 5 листопада розділяли лише два очки. У луганців — дев'ять очок і 14-та позиція, у рівнян — дев'ять очок, вони — 15-ті.

Рівненський Верес зіграв унічию з луганською Зорею
Фото: НК "Верес"

Першими у матчі в Рівному забили луганці. На 36-й хвилині Олегу Данченку дозволили виконати подачу з правого флангу, а Денис Нагнойний вистрибнув вище Василя Курка і з лінії воротарського майданчика ударом головою не залишив шансів Богдану Когуту.

Рівненський Верес зіграв унічию з луганською Зорею
Фото: НК "Верес"

На 44-й хвилині Верес зрівняв рахунок. Захисник Семен Вовченко після подачі від кутового прапорця з правого флангу на дальній стійці випередив Арсенія Батагова і головою пробив повз голкіпера.

Початок другого тайму відзначився тим, що Зоря — атакувала, рівняни — захищалися. На 61-й хвилині луганці вдруге пробили ворота господарів з лівого флангу.

Рівненський Верес зіграв унічию з луганською Зорею
Фото: НК "Верес"

На 88-й хвилині Андрій Блізніченко зрівняв рахунок: 2:2. Три хвилини, які додав арбітр до матчу, ситуацію не змінили.

Рівненський Верес зіграв унічию з луганською Зорею
Фото: НК "Верес"

Цим поєдинком Верес продовжив безвиграшну серію, яка триває сім турів.

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