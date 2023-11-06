Депутату Дубінському обрали запобіжний захід в суді

У Печерському районному суді Києва 6 листопада обрали запобіжний захід депутату Олександру Дубінському у справі про схему незаконного перетину кордону для чоловіків. Це цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Суд частково задовольнив прохання прокурора у справі. Дубінському призначили цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Підозрюваному потрібно буде здати правоохоронцям на зберігання свій закордонний паспорт й інші документи для виїзду за кордон, а також утриматися від спілкування з людьми, дотичними до слідства. Відлучатися можна буде лише до медиків та в укриття під час повітряних тривог.

За словами прокурора, Дубінський підозрюється в тому, що він змовився з головою ГО "Медіаоборона" Оберемчуком та із 7 липня організував незаконну переправу через кордон — щоб допомогти виїхати своєму рідному братові, який має прізвище Базюк. Той хотів працевлаштуватися за кордоном. Був й особистий інтерес для Дубінського — перегнати автомобіль із Кишинева (Молдова) до Відня (Австрія). Базюка зареєстрували в системі "Шлях" як водія-волонтера, який перевозить гуманітарну допомогу. Базюк виїхав 22 липня.

Прокурор у суду попросив для підозрюваного цілодобовий домашній арешт, обґрунтовуючи запит тим, що Дубінський під час слідства може виїхати за кордон, адже як нардеп не підлягає мобілізації. А ще Дубінський може впливати на свідків.

Депутат Олександр Дубінський виступає на суді, 6 листопада 2023 року. Фото: Ліля Гончарук/Суспільне

Дубінський висловив припущення, що справа проти нього — спроба припинити критику Офісу президента в умовах війни, адже у своїх соцмережах нардеп часто висловлювався щодо розкрадання державного бюджету.

"Зараз ви свідки намагання зупинити право на критику влади", — каже Дубінський. Про рішення суду він сказав так: "Це абсолютно безглузде повідомлення про підозру, в якій переплутані дати, прізвища, покази свідків, й основною метою було позбавити мене можливості користуватися соцмережами, отже, критикувати Зеленського і Єрмака".

Він додав, що через домашній арешт не зможе виконувати свою діяльність як депутат Верховної Ради.

Дубінський з адвокатами подаватимуть на апеляцію щодо цього рішення.

Що відомо про нові обшуки у Дубінського

1 листопада у чинного нардепа Дубінського проходили обшуки. Як розповіли Суспільному джерела, правоохоронці перевіряли "можливу причетність парламентаря до організації незаконного переправлення через державний кордон України у змові з іншими особами".

Після цього сам Дубінський оприлюднив коментар у своєму Telegram-каналі, де фактично підтвердив обшуки.

Згодом у Службі безпеки України вказали, що проводять обшуки у спільників народного депутата, який організував схему для ухилянтів.

3 листопада СБУ та Держбюро розслідувань оголосили Дубінському підозру в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.

Що відомо про попередню підозру Дубінському

25 липня співзасновник партії "Демократична сокира", військовослужбовець Антон Швець повідомив, що МОЗ надало дозвіл депутату Олександру Дубінському виїхати за кордон.

За його словами, нардеп вивіз батька з тимчасово окупованого Донецька в Україну попри небезпеку через обстріли ЗС РФ, щоб пізніше отримати дозвіл на виїзд у Європу. Швець також зазначив, що батько Дубінського називає Донецьк "звільненим", а не окупованим.

Того ж дня Дубінський підтвердив, що отримав дозвіл на виїзд з України для супроводу онкохворого батька у закордонну клініку.

"У зв'язку зі складним діагнозом та відсутністю можливості для лікування батька в Україні, ми змушені проводити частину аналізів та терапії за кордоном. Для цього ми звернулися до МОЗ із усіма підтверджувальними документами та отримали право виїхати", — написав він у Telegram.

26 липня Швець повідомив, що Дубінський під приводом супроводу хворого батька виїхав за кордон і нині відпочиває у Барселоні зі своєю дівчиною.

"Дубінський збрехав МОЗ, що виїжджає в Європу для лікування свого батька. Тато був просто прикриттям. Дубінський поїхав до Барселони "висіти" зі своєю дівчиною та перевірити, як там поживають його виведені гроші. Його дівчина і виклала у сторіз в інсті фото з Дубом. Точніше з ногою Дуба. На нозі у Дуба примітне тату. Переплутати це тату з якимось іншим неможливо. На фото зі сторіз Дубінський. Сторіз викладене вчора (25 липня — Ред.). Дівчина живе в Барселоні. І вона точно дівчина Дубінського”, – пише він", — вказав військовий у Facebook.

Він також додав скриншоти сторінки Олени Деккерт в Instagram.

3 серпня СБУ і ДБР прийшли до Дубінського з обшуками. Пізніше стало відомо, що народний депутат підозрюється у вчиненні письмового підроблення документів для виїзду за кордон.

Що відомо про Дубінського

У 2019 році "Наші гроші" повідомляли, що нардеп від “Слуги народу” Олександр Дубінський і його родина за кілька років придбали 24 квартири, 17 автівок, два будинки та 70 соток землі. Через це Офіс генерального прокурора відкрив два кримінальні провадження.

11 січня 2021 року Мінфін США запровадив санкції проти сімох українців та чотирьох медіакомпаній через звинувачення у втручанні в американські вибори. Серед них був і народний депутат Олександр Дубінський.

25 січня відбулося засідання фракції "Слуга народу", на яке приїхав президент Володимир Зеленський. На ньому він запропонував Дубінському вийти з фракції, однак той відмовився.

Сам нардеп напередодні засідання зазначав, що ситуація з санкціями, які на нього наклало Міністерство фінансів США, є "фейком та інформаційною кампанією, що спрямована на його дискредитацію".

1 лютого Дубінського виключили зі складу фракції "Слуга народу".

13 березня голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що не має претензій до Дубінського, тому не бачить підстав виключати його з партії.

На з'їзді партії "Слуга народу" 13 березня Олександра Дубінського включили до нового керівного органу політсили — Національної ради громад.

Київська обласна організація партії "Слуга народу" заявила про неприпустимість включення Дубінського до нового органу політсили та ініціювала проведення позачергової конференції 14 березня, на якій обрала новим головою осередку народного депутата Андрія Мотовиловця.