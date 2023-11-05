6 листопада — 621 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- У 128-й ОГШБ підтвердили загибель 19 військовослужбовців внаслідок ракетного удару 3 листопада на Запорізькому напрямку під час урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії. Зараз проводиться ретельна перевірка всіх обставин трагедії.
- Президент Зеленський прокоментував ракетний удар по 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді 3 листопада на Запорізькому напрямку, внаслідок якого загинули військові, та заявив, що за фактом інциденту відкрили кримінальне провадження..
- Російські війська атакували протирадіолокаційною ракетою Х-31П інфраструктурний об'єкт на Одещині: пошкоджені адміністративні будівлі, троє співробітників поранені, повідомили в Силах оборони півдня.
- Армія РФ скинула з безпілотника вибухівку біля продуктового магазину у Бериславі на Херсонщині. Поранені двоє людей, їх ушпиталили.
Основна версія загибелі помічника Залужного Частяков — нещасний випадок
Джерела Суспільного в правоохоронних органах повідомили, що основною версією загибелі помічника Залужного Частякова є нещасний випадок — причиною смерті став вибух гранати: "З імовірністю 99,9%, це трагічний випадок. Йому подарували на день народження бойові гранати, одна з яких здетонувала при необережному поводженні".
За даними джерела, зараз немає підстав говорити "ні про замах, ні про російський слід".
За словами ще одного джерела, це були гранати іноземного виробництва. Хто саме їх подарував — встановлюють.
Пізніше очільник МВС України Ігор Клименко повідомив, що правоохоронці встановили колегу-військовослужбовця, який подарував Частякову гранати. За даними слідства, отримавши подарунки, Частяков почав показувати їх вдома рідним, зокрема синові, який "почав крутити кільце гранати". Також в МВС повідомили, що під час обшуку в кабінеті колеги, який вручив подарунок, знайшли ще дві таких гранати.
За даними джерел Суспільного, йдеться про полковника Тімченка, який у свідченні правоохоронцям заявив, що «сам вирішив зробити такий подарунок». Також це підтвердили троє свідків при яких він вручався.
Командира 128 бригади відсторонили на час слідства — Зеленський
Президент Зеленський повідомив, що командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади відсторонили на час слідства.
"Провів засідання Ставки. Перше питання – це трагедія з воїнами нашої 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Доповідали військові, міністр оборони, керівник Служби безпеки України. Конкретика – що вже вдалося зʼясувати з обставин трагедії, чиї накази створили умови, щоб трагедія сталася. Доповідав, зокрема, головний інспектор Міноборони Воронченко. Командира бригади відсторонено на час слідства. Уся ситуація розбирається похвилинно. І буде встановлено, хто конкретно порушив правила щодо безпеки людей у районі доступу аеророзвідки ворога. Жодного уникнення відповідальності", — сказав президент у зверненні.
Зеленський закликав до зосередженості уваги місцевих влад на обороні та заявив, що вибори не на часі
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно значно більше зосередженості на обороні – всім у державі, і особливо на регіональному рівні, у тилових містах, які мають відповідні ресурси для допомоги та підтримки. Він також зазначив, що вибори в Україні — не на часі.
Про це Володимир Зеленський сказав під час звернення 6 листопада.
"Я очікую від усіх відповідних структур та органів влади конкретних відповідей щодо завдань, які обʼєктивно є перед нашою державою зараз. Це стосується і цивільних органів влади, і військового елементу держави, і урядовців із Верховною радою України, і Служби безпеки України та інших правоохоронних органів", — зазначив президент.
Зеленський наголосив, що зокрема, це стосується і того, щоб ніколи більше не повторилися такі трагедії, як із військовими 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.
"І тих змін, яких очікують наші солдати й командири, особливо хлопці, які були мобілізовані. І нарешті, мають припинитися хвилі з будь-якими речами, які розколюють політично. Ми повинні визначитися, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави й людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія. Я вважаю, що зараз вибори не на часі. І якщо потрібно поставити крапку в тій чи іншій політичній суперечці й далі працювати лише в єдності, то в державі є структури, які здатні ставити крапки й давати суспільству всі необхідні відповіді. Щоб не залишалося простору для конфліктів і чужої гри проти України", — сказав президент.
Зеленський закликав, як і 24 лютого 2022 року так само дбати про Україну, про її захист, про знищення окупанта та про "волю нашої держави, яка здобувається зараз у боях заради України".
Російські військові обстріляли автодорогу біля Красногорівки, після влучання снаряда в авто загинув водій
6 листопада увечері російські військові обстріляли з артилерії автомобільну дорогу біля Красногорівки на Донеччині, в авто загинув чоловік.
Про це Суспільному Донбас повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.
"6 листопада о 17:00 російські війська зі ствольної артилерії обстріляли автодорогу, яка розташована поблизу міста Красногорівка. Внаслідок атаки за кермом легкового автомобіля загинув 32-річний водій", — зазначила речниця.
Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Залужний підтвердив загибель свого помічника Геннадія Частякова
Головнокомандувач ЗСУ Залужний підтвердив загибель майора Частякова. За його словами, це сталося у День народження військового — вибуховий пристрій спрацював в одному із подарунків.
"Сьогодні за трагічних обставин у свій День народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков. В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині", — написав Залужний.
Ракетний корабель "Аскольд" може не підлягати ремонту — СтратКом ЗСУ
Ракетний корабель "Аскольд" після нещодавнього удару по суднобудівному заводу "Залив" у Керчі окупованого Криму, отримав значні ушкодження та можливо не підлягає ремонту.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ у Telegram, опублікувавши фото з наслідками ракетного удару.
"Підтверджено... За наявною інформацією, корабель отримав значні ушкодження та можливо не підлягає ремонту", — йдеться у повідомленні.
Також СтратКом вказав, що російський ракетоносій "Аскольд" є найсвіжішим судном проєкту "Каракурт" із технологією "Стелс".
За наявною інформацією, корабель отримав значні ушкодження та можливо не підлягає ремонту.
У тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух, який було чути у всіх районах міста, повідомила голова МВА Галіціна.
На Бахмутському напрямку бої тривали біля чотирьох населених пунктів
На Бахмутському напрямку фронту тривали бої біля населених пунктів Новобогданівка, Хромове, Кліщіївка та Андріївка: за добу Сили оборони ліквідували 199 російських військових. Про це ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів начальник служби зав'язків з громадськістю командування сухопутних військ Володимир Фітьо.
"На цьому напрямку російські військові перебувають в активній обороні, дещо активізувалися та намагаються не допустити покращення тактичного становища Сил оборони. Вони намагаються відбити втрачені позиції", — розказав Фітьо.
За його словами, за добу на Бахмутському напрямку відбулося 10 боїв, один авіаналіт.
"Бої тривали біля Новобогданівки, Хромового, Кліщіївки та Андріївки, де солдати РФ намагалися наступати, але безуспішно. За добу під час бої Сили оборони ліквідували 199 російських солдатів, 31 одиницю військової техніки знищили ЗСУ", — зазначив начальник служби зав'язків з громадськістю.
Також, за його даними, на цьому напрямку відбулося 555 обстрілів позицій Сил оборони російськими військами.
Сили оборони продовжують наступ на півдні України. За добу відбулось 57 бойових зіткнень з армією РФ — Генштаб
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Збройні сили України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та штурмові дії на Бахмутському напрямку. Загалом протягом доби на фронті відбулось 57 бойових зіткнень з російською армією.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 6 листопада.
"Загалом противник завдав 10 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Є поранені серед цивільного населення", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Порушували санкції проти Росії: 127 бізнесів самі повідомили британському уряду про порушення
У Великій Британії 127 компаній добровільно повідомили уряду, що порушували санкції проти РФ. Зізнаючись, вони можуть зменшити собі державні штрафи.
Про це пише Financial Times.
Раніше видання зробило запит у Міністерство фінансів країни. Дані відображають ситуацію станом на 17 травня 2023 року.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Велика Британія запровадила санкції проти понад 1600 людей і компаній РФ. Британська влада уклала суворий пакет санкцій проти великої економіки, наклавши мораторій на юридичних осіб Великої Британії, які мають справу з більш ніж 20 банками і 100 олігархами.
FT зазначає, що санкції призвели до значного випробування для британського бізнесу, адже Росія більш інтегрована у світову економіку порівняно з іншими підсанкційними режимами, такими як Іран і КНДР.
"Підприємствам слід розглянути можливість зізнаватися в порушеннях, щоби забезпечити максимальну поблажливість, — каже Стейсі Кін, партнерка з фінансових злочинів юридичної фірми Pinsent Masons. — Санкції можуть варіюватися — від відсутності покарання чи попередження до цивільного покарання чи кримінального переслідування. Фінансові штрафи не мають обмеження.необмежені".
У медіа шести країн ЄС виявлено понад 8 тисяч кейсів російської пропаганди — VoxCheck
За період з лютого по жовтень цього року команда аналітиків VoxCheck знайшла 8 296 кейсів російської пропаганди у медіа шести країн Європейського Союзу.
Про це повідомила старша аналітикиня VoxCheck Мирослава Маркова під час презентації дослідження щодо поширення російської дезінформації у Європі.
"З лютого до жовтня 2023 року ми виявили 8 296 кейсів російської пропаганди у медіа шести європейських країн", – сказала Маркова.
За її словами, щомісяця в Німеччині, Італії, Чехії, Словаччині, Угорщині та Польщі зʼявлялося понад 920 публікацій у медіа, що містили російський дезінформаційний наратив. Для порівняння, за попередній період дослідження (з 24 лютого 2022-го до січня 2023 року) аналітики виявили 4 836 кейсів, тобто в середньому зʼявлялося 403 кейсів пропаганди щомісяця.
Маркова зауважила, що кількість фейків помітно збільшилася – аналітики додали 43 нових. Вони здебільшого пов'язані з темою контрнаступу і дискредитації української армії. Нібито українські військові масово здаються в полон, мобілізація в Україні масово порушує права людини, мобілізація підлітків тощо.
Також, за її словами, додалися фейки про нібито нові терористичні акти України. Вона підкреслила, що у фокусі абсолютної більшості країн – повідомлення про передачу Україні західного озброєння.
"Зараз дуже сильно форсується тема мирних перемовин. Нібито Росія виступає з численними пропозиціями, а Україна і Захід їх рішуче відкидають лише тому, що хочуть продовжувати війну”, — Маркова.
Вона зауважила, що, наприклад, у Словаччині зараз спостерігається багато прогнозів від західних псевдоекспертів, нібито Росія перейде в наступ та захопить Лівобережжя, що Україна втратить Одесу чи Харків. У Німеччині збільшилася кількість фейків про провал контрнаступу, що Україну перестануть підтримувати, що вся західна зброя була знищена тощо. Водночас в Угорщині почастішали кейси про неефективність зброї та санкції, зокрема через заяву угорського прем'єра Віктора Орбана, що їх потрібно скасовувати. А у Чехії була потужна кампанія з дискредитації української влади й президента Зеленського. У Польщі, як зазначила Маркова, поширюється теза, що США не підтримуватимуть Україну, тому що вони зайняті Ізраїлем.
Аналітикиня також поінформувала, що база VoxCheck налічує тисячі фейкових дезінформаційних повідомлень, зафіксованих у медіа згаданих країн. З них було виділено 27 дезінформаційних наративів.
Один із найбільших – Захід контролює Україну і використовує її у своїх цілях. Один із фейків у рамках цього наративу говорить про те, що Захід нібито змушує Україну відмовитися від мирних переговорів і воювати "до останнього українця".
Інший наратив – що Україна нібито є терористичною державою. Цей наратив аналітики VoxCheck поділили на 12 фейків, серед них, зокрема, й те, що нібито Україна підірвала греблю Каховської ГЕС.
Експерти також склали перелік "білих" (які якісно, фактологічно передають інформацію про Україну) і "чорних" (які поширюють вкиди російської пропаганди та маніпуляцію) медіа.
З Торецької громади, де оголосили примусову евакуацію 23 жовтня, вивезли 97 дітей. Скільки дітей залишилося
З Торецької громади Бахмутського району Донецької області за два тижні евакуювали 97 дітей. З населених пунктів громади 23 жовтня оголосили примусову евакуацію. Наразі залишається вивезти ще 138 дітей.
Про це повідомили в Торецькій міській військово-цивільній адміністрації.
За даними адміністрації, на початку примусової евакуації на території Торецької громади залишалося 235 дітей, які виховувалися в 188 родинах.
"Протягом останніх 2-х тижнів до більш безпечних територій України евакуювали 97 дітей та 70 родин. Станом на 6 листопада з міста евакуювалися 9230 дітей. Наразі в громаді залишається ще 138 дітей та 118 сімей", — йдеться у повідомленні.
Також, за даними міської військово-цивільної адміністрації, за час повномасштабного вторгнення на території громади через бої загинули 6 дітей, поранені — 17.
Російська армія атакувала Томину Балку на Херсонщині: є поранений
6 листопада російська армія завдала удару по Томиній Балці Білозерської громади Херсонської області. Поцілила у житловий будинок.
Про це у Telegram повідомила Херсонська ОВА.
Внаслідок обстрілу поранений чоловік. У нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення ноги. Наразі потерпілий знаходиться у лікарні.
Війна вразила понад 20% природоохоронних територій України — Міндовкілля
Війна має руйнівний вплив на довкілля, і її наслідки можуть бути відчутними не лише зараз, а й майбутніх поколінь. Станом на сьогодні війна вразила понад 20% природоохоронних територій України.
Про це йдеться у повідомленні Міндовкілля.
Внаслідок російської збройної агресії на сьогодні:
- Уражено 812 об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 0,9 млн га.
- Під загрозою знищення опинилися 2,9 млн га територій Смарагдової мережі — 160 територій, що є частиною природоохоронної мережі Європи та охороняються у межах законодавства ЄС та Ради Європи.
- У зоні ризику перебувають 17 водно-болотних угідь міжнародного значення (під охороною Рамсарської конвенції), які мають статус завдяки їхньому унікальному біорізноманіттю.
- Окупованими лишаються 514 об’єктів природно-заповідного фонду площею 0,80 млн га.
- Практично знищені два водно-болотних угіддя міжнародного значення: "Архіпелаг Великі та Малі Кучугури" та "Заплава Сім Маяків".
- Знищено всю заповідну зону (1588 га), найціннішу степову ділянку Джарилгацького національного природного парку тощо.
- Пошкоджено місця існування видів флори та фауни, занесених до Червоної книги України, Європейського червоного списку видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі.
У Міндовкілля зазначили, що цей перелік та масштаби втрат можуть зростати, адже на частині територій України досі тривають бойові дії, а решта перебуває під окупацією чи очікує на розмінування.
Урсула фон дер Ляєн назвала три цілі Євросоюзу на шляху до перемоги України
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала три цілі ЄС задля підтримки України, "поки війна затягується". Це робота над Формулою миру Зеленського, збільшення оборонних потужностей й членство України в Євросоюзі.
Про це вона говорила на конференції послів ЄС у Брюсселі.
Президентка сказала, що на шляху до Євросоюзу Верховна Рада України ухвалює далекосяжні реформи, які багато хто вважав неможливими до війни.
"Вони кажуть мені: «Сьогодні, як ніколи раніше, ми є господарями свого майбутнього». І вони мають рацію".
Фон дер Ляєн продовжила, що завдяки рішучості України та підтримці ЄС війна залишиться стратегічним провалом Кремля.
"Але ми також знаємо, що провал Путіна не приведе автоматично до перемоги України", — каже очільниця та додала, що поки "поки війна затягується", Європейський Союз має зосередитися на конкретних цілях, щоб допомагати Україні стільки, скільки це буде потрібно.
По-перше, це продовження роботи за справедливий і міцний мир, а не черговий заморожений конфлікт. Основний шлях до досягнення цього, як сказала президентка Єврокомісії, – мирна формула президента Володимира Зеленського.
По-друге, Україні потрібна довгострокова безпека.Для цього ЄС має збільшити свої виробничі можливості.
"І саме тому ми запровадили ASSEP (the Act in Support of Ammunition Production), Акт про підтримку виробництва боєприпасів, але, звичайно, ми повинні зважати не тільки на боєприпаси. Ми повинні звернути увагу на ППО, яка зараз має вирішальне значення, морські можливості, а в середньостроковій і довгостроковій перспективі — також на кібернетику і космос", — каже Урсула фон дер Ляєн.
Вона запевняє, що теперішній період — це вікно можливостей. Посадовиця закликає скористатися цим часом, щоб бути більш рішучими і зробити більш рішучі кроки до справжнього європейського оборонного союзу.
По-третє, найкращий спосіб забезпечити Україні стабільність і процвітання в середньостроковій і довгостроковій перспективі – це, звичайно, членство в Європейському Союзі, підсумувала президентка.
Окупанти припинили скидання води з Білогірського та Тайганського водосховища
В окупованому Криму почалася водна криза. Через значне обміління Білогірського та Тайганського водосховища окупаційна влада повністю припинила скидання води з них у річку Біюк-Карасу, яка живить Північнокримський канал.
Про це повідомляє "Крим.Реалії".
Окупанти здійснювали мінімальне скидання води з кримських водосховищ до початку листопада. Наразі канали, які подають воду з гребель, практично сухі.
Крім того, за даними видання, Білогірське водосховище ще зберігає незначний корисний запас води, тоді як Тайганське — під загрозою висихання.
У жовтні російський ВПК виготовив близько 115 високоточних ракет — Скібіцький
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцьки заявив, що протягом жовтня цього року Росія виробила близько 115 високоточних ракет дальністю понад 350 кілометрів, а всього в запасі росіяни мають 870 ракет високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня.
Про це Вадим Скібіцький розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, за минулий місяць військово-промисловий комплекс РФ виготовив 20 "Калібрів", близько 40 ракет Х-101 і чотири "Кинджали". Також РФ щомісяця виробляє близько 30 балістичних "Іскандер-М" і 12 крилатих "Іскандер-К" та випустив з конвеєра 9 модернізованих Х-32.
За підрахунками ГУР МО, запаси Росії орієнтовно такі: 165 "Калібрів", 160 одиниць Х-101, Х-555 і Х-55, близько 290 "Іскандерів-М" та "Іскандерів-К", приблизно 80 "Кинджалів" та 150 ракет Х-22/Х-32. Скібіцький зазначив, що минулого року росіяни мали приблизно таку ж кількість ракет.
Коментуючи ймовірні наміри Москви атакувати українські об’єкти інфраструктури в осінньо-зимовий період, представник ГУР МО зазначив, що наразі росіяни вичікують збільшення навантажень на енергосистему України.
"Таке може бути під час настання холодів, коли споживання електроенергії вийде на пікові показники осінньо-зимового періоду – росіяни вичікують падіння температури нижче нуля", – сказав Скібіцький.
Він також додав, що тактика ймовірних ударів з боку РФ може включати як застосування ракет різних типів, так і комбінацію ракетного озброєння та ударних дронів.
"За оцінкою воєнної розвідки України, це однозначно будуть не такі примітивні атаки, як минулого року. Досягти результату росіянам буде складно – ми теж готуємось і розуміємо, як вони діють, що розвідують і, відповідно, вживаємо заходів для захисту нашої енергосистеми", – сказав Вадим Скібіцький.
Комбриг 128 бригади запізнився на нагородження: він приїхав вже після атаки — джерела
Командир 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Дмитро Лисюк приїхав на місце нагородження військових із запізненням. Він прибув після атаки Росії по скупченню бійців. Ударів було два: одна ракета поцілила у будівлю позаду місця збору, друга — по скупченню особового складу на вулиці.
Про це Суспільному сказало джерело у 128 ОГШБ.
Також про спізнення Лисюка повідомляє Громадське. За інформацією видання, спершу нагородження запланували на 9:00, але перенесли на 9:30. У цей час військові вже були вишикувані й чекали на командира. Близько 10:10 стався російський удар.
За інформацією джерела Суспільного, наразі Лисюк продовжує виконувати свої обов’язки командира ОГШБ.
Нам вдалось додзвонитись до нього, аби спитати, хто ініціював нагородження. Він відповів, що «це інформація з обмеженим доступом».
Сонячні панелі, зняті з багатоповерхівок у Лондоні, направили до України
В рамках ініціативи щодо відновлення України, сонячні панелі, зняті з багатоповерхівок у Лондоні, були відправлені на Полтавщину та Чернігівщину, пише The Guardian.
Близько 730 панелей були доставлені до лікарні в місті Кременчук та селища Іванівка на півночі Чернігівської області, яке сильно постраждало в березні 2022 року від російських окупантів.
ReSolar, стартап-фірма, що базується на проєкті Eden в Корнуоллі, перевезла панелі до України. До проєкту також долучилися британські організації "Друзі України", Energize Ukraine та Альянс сонячної енергетики з наднизьким вмістом вуглецю (Ultra Low Carbon Solar Alliance). Член кабінету міністрів ради Хаммерсміта і Фулхема, відповідальний за питання зміни клімату та екології Уеслі Харкорт сказав, що ця схема дозволяє уникнути "непотрібних відходів".
"Ми даємо можливість іншим перейти на відновлювані джерела енергії", — сказав Харкорт.
Ми є першим постачальником підтримки Україні, більше, ніж США — Боррель
Про це заявив високий представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель на конференції послів ЄС.
"Не забувайте про Україну. Більш ніж будь-коли, Україна веде боротьбу проти російського вторгнення. Якщо Україна програє, програємо і ми. Ми повинні зберігати нашу одностайність і нашу єдність у підтримці України. Ми є першим постачальником підтримки Україні, більше, ніж США", — наголосив дипломат.
Він додав, що надання безпекових гарантій є невід'ємною складовою роботи ЄС: "Це має спонукати українську армію до наступу, щоб стримати російське вторгнення і повернути свою територію. Знаєте, російські втрати дуже важливі. Але Росія може відновити сили. Вона готова пожертвувати ще більше людей і техніки, не переймаючись тим, якою буде людська ціна. Тому що Путін-Сталін вірить, що кількість сама по собі є джерелом якості, оскільки людське життя не має значення, не має цінності".
Через нічну атаку в Одесі пошкоджені шість пам'яток архітектури
Внаслідок російської нічної атаки 5 листопада в Одесі пошкоджено шість пам’яток архітектури. Про це повідомив директор міського департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міськради Іван Ліптуга.
Пошкоджені пам'ятки:
- Софіївська, 5 (Одеський національний художній музей)
- Софіївська, 12
- Софіївська, 10
- Софіївська, 8
- Софіївська 4/6
- Софіївська, 2 (корпус ОНМедУ).
Іван Ліптуга додав, що комісія планує більш детально оглянути музей аби скласти акт пошкоджень. Також, за його словами, ЮНЕСКО вже проінформували про подію.
В Україні набула чинності заборона використання салютів, феєрверків та петард
Про це йдеться на сайті Верховної ради.
Згідно з законом забороняється використання, продаж та передача феєрверків, салютів і петард. Водночас заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами
Війська РФ обстріляли Зеленівку Херсонської громади, поранені троє людей
Армія РФ 6 листопада обстріляла Херсонський район. Близько 12:19 російські снаряди поцілили по Зеленівці: поранені троє людей, двох з них — ушпиталили.
Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.
Війська РФ обстріляли селище з артилерії. Також пошкоджені приватні будинки й господарські споруди. За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Єрмак розповів про дефіцит боєприпасів в Україні
Про це голова Офісу президента заявив в інтерв'ю виданню Politico.
"Під час війни (виникає-ред.) багато дефіциту, і я думаю, що в наші дні неможливо покрити 100 відсотків ваших військ або отримати все, що вам потрібно, тому що війна є війна — вам завжди чогось не вистачає. Ось чому ми хочемо збільшити внутрішнє виробництво боєприпасів за підтримки наших союзників", — зазначив Єрмак.
Він додав, що майбутні переговори в США щодо посилення співпраці з метою зміцнення обороноздатності України і надання їй можливості розбудувати свою систему протиповітряної оборони будуть "дуже конкретними і практичними".
СБУ викрила ексзаступника міністра оборони України на розтраті майже 1 млрд грн
СБУ підозрює ексзаступника міністра оборони України, який займав цю посаду із 2021 по 2023 роки, у розтраті державних коштів на майже 1 млрд грн.
За матеріалами справи, у 2022 році цей посадовець, вступивши у змову зі своїми підлеглими, здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на майже 1 млрд грн.
Слідством встановлено, що військові ЗСУ не можуть використовувати вказану форму, оскільки вона непридатна для експлуатації в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій. На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили колишньому заступнику Міністра про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
- ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).
Лікарі розповіли про стан поранених внаслідок нічного обстрілу Одеси
Внаслідок російського обстрілу Одеси 5 листопада поранення отримали вісім людей. П’ятьох з них ушпиталив, чотирьох — до однієї з міських лікарень. Про їхній стан розповів заступник медичного директора з хірургічної допомоги закладу Дмитро Сидоренко, повідомила кореспондентка Суспільного.
За словами лікаря, трьох поранених швидка допомога доставила до лікарні ввечері 5 листопада, ще одна жінка звернулась самостійно сьогодні вранці. Стан всіх пацієнтів лікарі оцінили як стабільний.
"Хворі були доставлені в стабільному стані. Після огляду фахівців нашого відділення їм була надана медична допомога, проведено хірургічну обробку рани, і хворі пішли додому на амбулаторне лікування. Сьогодні зранку до нас звернулась мешканка міста Одеси з пораненням, отриманим внаслідок обстрілу. Це осколкове поранення м'яких тканин. Стан її на момент звернення стабільний, сьогодні планується оперативне втручання і хірургічна обробка рани. Після нетривалого перебування під наглядом лікарів хвора буде виписана", — зазначив Дмитро Сидоренко.
СБУ з початку вторгнення заблокувала 76 ботоферм та відбиває кібератаки
Начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Iлля Вітюк розповів у інтерв'ю платформі United24, що початку повномасштабної війни Служба безпеки заблокувала 76 ботоферм з аудиторією 3 млн фейкових акаунтів.
Упродовж 2022-2023 років СБУ припинила діяльність 76 ботоферм, які діяли в Україні та поширювали проросійські наративи. Також, за словами Вітюка, регулярно відбуваються масовані атаки на державні ресурси, об’єкти критичної інфраструктури, телекомпанії тощо. Служба безпеки нейтралізувала майже 4 тисячі кібератак за 10 місяців цього року. До хакерської діяльності долучають і студентів — під контролем спецслужб РФ. А навчають атакувати не лише українські системи, а і країни-партнерів.
"Ворог регулярно намагається розхитати ситуацію в інформаційному просторі України. Один з інструментів такого впливу – це з допомогою ботоферм, які розганяють проросійські наративи в інтернеті", – коментує дії Росії Ілля Вітюк.
Росія має близько 870 високоточних ракет і врахувала минулорічний досвід — Ігнат
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про характер цьогорічних російських обстрілів інфраструктури. Він також підтвердив, що зараз у Росії в запасі є близько 870 високоточних ракет, кількість нарощується щомісяця приблизно на 100. Про це Ігнат сказав в ефірі телемарафону.
Збільшення кількості ракет у Росії, за словами речника, було прогнозованим. ГУР повідомив Повітряним силам, що 2 місяці тому у РФ було близько 600 ракет. Кількість збільшується щомісяця приблизно на 100 ракет, адже обстрілів крилатими та балістичними ракетами, які є далекобійними, довгий час не було.
"Росія накопичує те, що минулого року витратила — дуже велику кількість ракет. Відповідно, сили оборони мають готуватися до певних ризиків щодо обстрілів критичної інфраструктури України, а також інших військових та стратегічних об'єктів держави", — говорить Юрій Ігнат.
Війна вразила понад 20% природоохоронних територій України
Як йдеться у повідомленні Міндовкілля, внаслідок російської збройної агресії на сьогодні:
- Уражено 812 об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 0,9 млн га.
- Під загрозою знищення опинилися 2,9 млн га територій Смарагдової мережі — 160 територій, що є частиною природоохоронної мережі Європи та охороняються у межах законодавства ЄС та Ради Європи.
- У зоні ризику перебувають 17 водно-болотних угідь міжнародного значення (під охороною Рамсарської конвенції), які мають статус завдяки їхньому унікальному біорізноманіттю.
- Окупованими лишаються 514 об’єктів природно-заповідного фонду площею 0,80 млн га.
- Практично знищені два водно-болотних угіддя міжнародного значення: "Архіпелаг Великі та Малі Кучугури" та "Заплава Сім Маяків".
- Знищено всю заповідну зону (1588 га), найціннішу степову ділянку Джарилгацького національного природного парку тощо.
- Пошкоджено місця існування видів флори та фауни, занесених до Червоної книги України, Європейського червоного списку видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі.
На Львівщині без світла залишалися близько 76 тисяч споживачів
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
"На Львівщині вимикалася повітряна лінія 330 кВ НЕК «Укренерго», внаслідок чого без світла залишалися близько 76 тисяч споживачів. Наразі усіх заживлено. Залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях. Загалом за добу енергетики заживили понад 32 тисячі споживачів. Найбільше – на Одещині та Донеччині", — йдеться у повідомленні.
Міністр оборони ФРН заявив, що ракети Taurus не змінять правила гри у війні в Україні
Про це міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив на конференції NATO Talk у Берліні.
"Не думаю, що ракети змінять правила гри", — наголосив Пісторіус.
Він додав, що не може сказати нічого нового в питанні передачі ракет Taurus, та повторив, що Німеччина не повинна випускати з виду власні інтереси.
Пісторіус зазначив, що уряд ФРН має перевірити кожен крок у питанні постачання збройних систем, і рішення даються дуже нелегко: "ATACMS, які передали США, мають дальність 160 км, Taurus – 500 км, це зовсім інша система".
На Лимано-Куп'янський напрямок прибули "вагнерівці", щоб очолити штурми РФ
Протягом 5 листопада на Куп'янському напрямку українські сили відбили близько шести штурмів РФ. На Лимано-Куп'янському — знищили 18 одиниць техніки. Росія продовжує штурмові дії з ціллю захопити Куп'янськ та вийти по лівому берегу річки Оскіл, для чого стягує додаткові сили: для керування штурмовими підрозділами РФ на напрямок прибули 250 "вагнерівців".
Про це в етері "Суспільне. Спротив" повідомив помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон" Іван Шевцов.
"За нашою інформацією, "вагнерівці" будуть використані переважно для керування штурмовими діями, а безпосередньо до штурмових підрозділів входять як підрозділи регулярної армії, так і бійці так званих підрозділів "Штурм" і "Штурм Z", укомплектовані з ув'язнених", — сказав Шевцов.
У Повітряних силах показали збиття російських дронів над Одещиною
"Ураження ударних безпілотників "Shahed-131/136" у небі над Одещиною. ️На відео – бойова робота зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь", — повідомив у Telegram командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Миколf Олещук.
Через збільшення оборонних видатків економіка РФ ризикує перегрітися — британська розвідка
У Росії зріс рівень інфляції. Це призведе до збільшення витрат на фінансування війни Росії в Україні, а також призведе до скорочення реальних державних видатків, особливо в таких сферах, як соціальний захист. Через значне збільшення оборонних видатків російська економіка ризикує перегрітися.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.
“У вересні 2023 року інфляція в Росії зросла до 6% порівняно з 5,3% у серпні 2023 року. Це було зумовлено зростанням споживчих цін, зокрема на продукти харчування і паливо. Вища інфляція майже напевно призведе до збільшення витрат на фінансування війни Росії в Україні”, — відзначили британські розвідники.
Зазначається, що Центральний банк Росії відреагував підвищенням базової процентної ставки на 2 процентних пункти, до нової базової ставки в 15%. Це найвищі ставки з травня 2022 року.
Експорт зерна з України впав майже на третину порівняно з минулим роком — Мінагрополітики
Як пише The Guardian, з посиланням на Мінагрополітики, український експорт зерна впав до 9,8 мільйона метричних тонн у маркетинговому сезоні 2023/24 липня-червня. У міністерстві зазначили, що на цей момент минулого року Україна експортувала 14,3 млн тонн зерна.
У цьому сезоні експортовано 4,9 млн тонн пшениці, 4,1 млн тонн кукурудзи та майже 700 тис. тонн ячменю. У попередньому сезоні Україна експортувала 5,4 млн тонн пшениці, 7,7 млн тонн кукурудзи й 1,2 млн тонн ячменю.
У міністерстві заявили, що трейдери експортували 550 тис. тонн зерна в листопаді порівняно з 1,07 млн тонн 1-7 листопада 2022 року. Міністерство не пояснило падіння, але трейдери та фермерські спілки стверджують, що головними причинами зниження експорту є заблоковані чорноморські порти України та атаки Росії на порти на Дунаї.
128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада прокоментувала удар РФ
У 128-й ОГШБ підтвердили загибель 19 військовослужбовців внаслідок ракетного удару 3 листопада на Запорізькому напрямку під час урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії.
Принаймні 315 цивільних затримань зафіксовано в Україні — Опендатабот
За останні десять років в Україні було зафіксовано як мінімум 315 випадків цивільного затримання — ситуацій, коли небайдужі громадяни ловлять порушників та передають їх правоохоронцям. Результатом цього стало притягнення затриманих до адміністративної та кримінальної відповідальності, зокрема — до реальних термінів ув'язнення. Про це повідомляє моніторинговий сервіс "Опендатабот".
З 2013 року в Україні було зафіксовано як мінімум 315 випадків затримання небайдужими громадянами ймовірних правопорушників. Саме те, що підозрюваних було затримано на місці злочину, в багатьох ситуаціях дозволило притягнути таких людей до адміністративної та кримінальної відповідальності.
У 2013 році було зафіксовано 11 цивільних затримань, після чого їхня кількість зростала майже щорічно. Виключенням став, зокрема, період 2018-2020 років. Так, у 2018 році таких інцидентів нараховувалося 39, у 2019-ому — 16, а у 2020-ому — 13. Надалі кількість затримань знову почала збільшуватися: у 2021 році їх було вже 25, а у 2022-ому — 54. Цьогоріч свідомі громадяни вже побили всі рекорди — наразі зафіксовано, як мінімум, 68 таких епізодів.
Зеленський зареєстрував в Раді законопроєкти щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти зареєстровані під номерами № 10211 і № 10212 щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації з 16 листопада 2023 року ще на 90 діб.
Черкащанин за гроші передавав місця розташування Збройних сил України
Житель міста Черкаси за гроші передавав місця розташування Збройних сил України. Його затримали та передали до суду обвинувальний акт. Йдеться про 37-річного мешканця обласного центру, розповіла Суспільному речниця Черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик.
За виконану роботу чоловік встиг отримати близько шести тисяч гривень. Якщо провину обвинуваченого доведуть, то йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.
"Чоловік з травня 2023 року перебував на зв’язку за допомогою месенджеру Telegram з представником спеціальних служб російської федерації. Він передавав дані про місця розташування військових частин, особового складу ЗСУ, техніки, а також ППО, розміщених на території Черкаської області. До кожного повідомлення додавав знімок з інтернет-сервісу «Google Maps» з точними координатами", — деталізувала Богдана Кулик.
Місія МВФ починає працювати над другим переглядом програми розширеного фінансування
Про це повідомила пресслужба Національного банку України.
“З 6 листопада розпочинає роботу місія Міжнародного валютного фонду з метою консультацій за Статтею IV Угод МВФ та проведення другого перегляду виконання Україною програми Механізм розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF)”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що місія працюватиме в гібридному форматі – офлайн та онлайн. До складу української команди, яка долучиться до робочих зустрічей безпосередньо у Варшаві та дистанційно з Києва, увійдуть представники НБУ, Міністерства фінансів та інших державних органів та установ.
Як пояснили в НБУ, під час другого перегляду програми EFF обговорюватиметься стан виконання Україною взятих на себе зобов’язань у межах Меморандуму про економічну та фінансову політику. Йдеться, зокрема, про заходи у сферах податково-бюджетної, монетарної та валютної політики, забезпечення фінансової стабільності, а також структурних реформ для середньо- та довгострокового економічного зростання.
Як минула ніч в регіонах. Ранкове зведення від ОВА
Станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій, у Чернігівській області за добу зафіксовано — 1 обстріл (3 вибухи), Чернігівський район поблизу с.Сеньківка Городнянської громади, із мінометів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
Сумщина: вночі росіяни здійснили кулеметний обстріл Білопільської громади. Зафіксовано 5 кулеметних черг. Вчора протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 85 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманська громади.
У Миропільській громаді внаслідок мінометного обстрілу (6 вибухів) пошкоджено приватний житловий будинок, господарське приміщення, газову трубу побутового газопостачання.
Середино-Будська громада: внаслідок обстрілу з РСЗВ (9 вибухів) пошкоджено один багатоквартирний будинок, 29 приватних житлових будинків, гараж, адміністративну будівлю та 7 гаражних приміщень.
Запорізька область: війська РФ минулої доби поцілили по 23 населених пунктах – зафіксовано 159 ударів. Противник здійснив 2 РСЗВ-обстріли Роботиного та атакував 12 безпілотниками Залізничне, Новодарівку, Новоданилівку, Роботине, Чарівне, Полтавку й Малу Токмачку.
По території Гуляйполя, Оріхова, Малинівки, Новоандріївки, Левадного, Лугівського, Кам'янського, П'ятихаток, Степового, Плавнів, Приморського та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 145 артобстрілів. Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Дніпропетровщина: вночі з артилерії війська РФ вдарили по Нікопольщині. Обстріляли Мирівську та Марганецьку громади. Випустили більше півдесятка снарядів. Без жертв. За вчорашній день окупанти 4 рази обстріляли громади району. Випустили понад два десятки снарядів по Нікополю, Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Через обстріли у Мирівській громаді поранено двох чоловіків 30 та 58 років. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Пошкоджено інфраструктурне та аграрне підприємства. Внаслідок атаки по селам Марганецької та Червоногригорівської громад загинув 77-річний чоловік. Вночі російський безпілотник збили над Павлоградським районом.
Харківщина: по області війська РФ завдали артилерійських та авіаційних ударів як мінімум по 15 населених пунктах. Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Іванівка Куп’янського району. Під артилерійським вогнем опинилися Плетенівка, Нестерне Чугуївського району, Строївка, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.
Луганщина: ударів з неба у неділю зазнали Надія та територія Серебрянського лісництва. З мінометів, реактивної і ствольної артилерії росіяни обстріляли Невське та Білогорівку. За добу противник здійснив 144 обстріли (567 снарядів).
Донеччина: під вогнем РФ минулої доби — 6 населених пунктів: Авдіївка, Торецьк, Часів Яр, смт Очеретине, с.Новокалинове, с.Семенівка. Пошкоджено 7 житлових будинків (з них 2 – багатоквартирних), трансформаторна підстанція. На Донеччині за добу: одну людину поранено.
Миколаївщина: вночі війська РФ завдали артилерійських ударів по с. Дмитрівка Куцурубської громади. Постраждалих немає. Також сьогодні вночі російські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.
Одещина: вночі російські терористи атакували Одесу різними типами ракет та ударними дронами. 5 місцевих жителів отримали поранення. Є влучання ракет у середмістя та по промисловій будівлі, що вже не використовувалася.Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста (зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО).
Ударні дрони "Shahed-131/136" росіяни спрямували по припортовій інфраструктурі Одеси. 15 безпілотників знищили сили ППО. Влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки з зерном.
Херсонщина: за добу по області противник здійснив 132 обстріли (640 снарядів), з них по м. Херсон — 18 обстрілів (58 снарядів). Росіяни поцілили у райони 35 населених пунктів області; магазин у Бериславі; територію та будівлі двох приватних підприємств у Херсоні. Вчора росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона. Вдарили по житловому будинку. Внаслідок обстрілу в оселі знищено другий поверх. Поранень зазнав 61-річний чоловік.
Корабельний район Херсона – знову під вогнем російський окупаційних військ. Вдень росіяни вдарили по житлових будинках у житловому кварталі. Постраждали четверо людей. По Бериславу вчора вдень окупанти РФ скинули вибуховий предмет біля продуктового магазину. Постраждали двоє людей.
Увечері росіяни завдали ракетного удару по середмістю Херсона. Внаслідок цього пошкоджені багатоповерхівки. Всього за добу по області 8 людей дістали поранення.
СБУ затримала чоловіка, який готував удари по об’єктах Укрзалізниці на Вінниччині
Пресслужба СБУ повідомляє про затримання російського агента, який готував повітряні удари по об’єктах Укрзалізниці на Вінниччині. Чоловік займався підготовкою серії повітряних атак РФ на об’єкти транспортної та енергетичної інфраструктури у Вінницькій області.
"Для виконання ворожого завдання він розвідував локації вузлових залізничних станцій, які можливо використовувалися для перевезення важкого озброєння та боєприпасів ЗСУ у напрямку передової. Також зловмисник намагався визначити розташування ключових електропідстанцій регіону та отримати інформацію про їхній технічний стан", — йдеться в повідомленні.
Одержані дані він мав передати своєму "куратору" з ФСБ через анонімну поштову скриньку. За інформацією фігуранта, окупанти планували удари по критичній інфраструктурі регіону із використанням ракетного озброєння та дронів-камікадзе. У разі успіху операції російська спецслужба "гарантувала" своєму агенту грошову винагороду у розмірі 100 тис. рублів.
На Луганщині окупанти зменшують об'єми допомоги та планують змусити людей платити за капремонт житла
На тимчасово окупованій Луганщині росіяни зменшують кількість гуманітарної допомоги населенню та зменшують жителів багатоповерхових будинків самостійно оплачувати капітальний ремонт.
Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.
У Сєвєродонецьку з кожним місяцем стає все менше гуманітарної допомоги. Аби не виникало паніки, для початку росіяни почали її видавати тільки власникам російських паспортів, потім – виключно працюючим та іншим, так би мовити, окремим категоріям", — повідомив Артем Лисогор.
Очільник додав, що ці обмеження повʼязані із зменшенням обсягів поставок з РФ.
Також за словами Лисогора окупанти планують "законодавчо" зобов'язати людей платити внески на капітальний ремонт житла. Обсяг внесків будуть визначати окремо по кожному об’єкту після стану будинку.
В Одесі після обстрілу РФ пошкоджені 20 будинків
В Одесі після ракетної атаки РФ вночі 5 листопада пошкоджені 20 багатоквартирних будинків.
Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
За інформацією Клименка, у двох будівлях виникли пожежі, понівечені понад два десятки автомобілів, інфраструктура, музей.
Також у селі Усатове на Одещині пошкоджений приватний будинок.
Росіяни обстріляли дві прикордонні громади на Чернігівщині
5 листопада армія РФ обстріляла дві прикордонні громади на Чернігівщині: Городнянську та Семенівську.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Прикордонники зафіксували три вибухи (приходи, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Сеньківка Городнянської громади.
Два вибухи (приходи, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Костобобрів, що в Семенівській громаді.
На Донеччині за добу поранення дістала одна людина
Протягом 5 листопада від обстрілів з боку російської армії на Донеччині поранення дістала одна людина у Торецьку.
Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині загинули 1758 людей, поранення отримали 4290 людей. Точну кількість загиблих та поранених у Волновасі та Маріуполі встановити неможливо.
У Генштабі повідомили, скільки "Shahed-136/131" і "Ланцетів" знищили минулого тижня
Минулого тижня Повітряні Сил у взаємодії із силами ППО знищили 46 із 64 “шахедів” і 40 із 85 дронів-камікадзе “Ланцет”.
Про це речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив в ефірі телемарафону “Єдині новини”.
Як розповів Ковальов, минулого тижня росіяни завдали 38 ракетних та понад 450 авіаційних ударів, здійснили понад 490 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та об’єктах цивільної інфраструктури.
”У результаті бойової роботи Повітряних сил у взаємодії із Протиповітряною обороною протягом тижня було знищено 46 із 64 ворожих ударних безпілотників типу “Shahed-136/131” та 40 із 85 дронів-камікадзе “Ланцет”, — сказав Ковальов.
Восьмеро жителів Одеси поранені внаслідок російської повітряної атаки — ОВА
Восьмеро жителів Одеси зазнали поранень внаслідок нічної російської повітряної атаки. Про це в Телеграм повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
"Внаслідок нічної російської атаки по Одесі 8 місцевих жителів отримали поранення", — зазначив він.
Троє людей з незначними пораненнями отримали необхідну допомогу на місці, п’ятьох госпіталізували.
"Постраждалі у лікарні отримують всю необхідну допомогу, їхній стан стабільний", — додав Кіпер.
Упродовж доби армія РФ 159 разів атакувала 23 населені пункти Запорізької області
Протягом минулої доби, 5 листопада, російські військові атакували 23 населені пункти Запорізької області. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 6 листопада, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.
Загалом армія РФ завдала 159 ударів по містах та селах Запорізької області:
- двічі застосувала РСЗВ по Роботиному;
- 12 разів атакувала БПЛА Залізничне, Новодарівку, Новоданилівку, Роботине, Чарівне, Полтавку й Малу Токмачку;
- 145 разів з артилерії обстріляла Гуляйполе, Оріхів, Малинівку, Новоандріївку, Левадне, Лугівське, Кам'янське, П'ятихатки, Степове, Плавні, Приморське.
"Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться в повідомленні.
Армія РФ за добу 132 рази обстріляла Херсонщину: поранені восьмеро людей
Російські війська упродовж 5 листопада з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, дронів та авіації випустили 640 снарядів по Херсонській області, по Херсону — 58.
Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Загалом армія РФ здійснила 132 обстріли. Також завдала ракетного удару по Херсону, йдеться в повідомленні.
Російські військові поцілили у магазину Бериславі, приватні підприємства у Херсоні, житлові квартали населених пунктів області. Восьмеро людей поранені, повідомив Прокудін.
Також він поінформував, що близько 20:30 5 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по середмістю Херсона. Пошкоджені багатоповерхівки. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.
У Силах оборони півдня повідомили, що російська армія вдарила по Херсону протирадіолокаційною ракетою Х-31П. Вона пошкодила п'ятиповерховий житловий будинок. Інформації про постраждалих немає.
Внаслідок влучання російської ракети в п'ятиповерхівку у Херсоні багато руйнувань довкола, повідомив в марафоні "Суспільне. Спротив" керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков.
"Зруйнована багатоповерхівка і довкола в радіусі 400 метрів повибивало шибки. Сьогодні будемо займатися закриванням шибок і допомогою населенню. Немає інформації, щоб постраждав хтось із людей внаслідок цього ракетного удару", — сказав він.
Керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко написав у Telegram, що російські війська обстрілювали Центральний район Херсона протягом ночі з 5 на 6 листопада. Пошкоджені квартири та приватні будинки.
Збитий безпілотник РФ і атака з артилерії. Як минула ніч проти 6 листопада на Дніпропетровщині
У ніч на 6 листопада українські військові збили в небі над Павлоградським районом Дніпропетровщини безпілотник армії РФ.
Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Також, за його словами, російські війська атакували Нікопольщину. По Мирівській та Марганецькій громадах випустили по три снаряди. Загиблих і поранених немає. Наслідки атак уточнюють.
В інших районах області ніч минула спокійно, додав посадовець.
Повітряні Сили повідомили про знищення 15 "шахедів" і ракети Х-59. Скільки було пусків
Із 20.00 вечора 5-го до опівночі 6-го листопада окупанти РФ атакували Україну кількома типами ракет та ударними дронами. ППО знищила 15 "шахедів" із 22 і ракету Х-59.
Про це зранку повідомили у Повітряних Силах.
За даними Повітряних Сил, було випущено по одній керованій авіаційній ракеті Х-31 та Х59 із повітряного простору окупованої Херсонщини. Також зафіксовано пуск протикорабельної ракети П-800 "Онікс" та балістичної ракети "Іскандер-М" з території окупованого Криму. Із району мису Чауда (Крим) зафіксовано пуски 22 ударних БпЛА "Shahed-136/131".
"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА “Shahed-136/131” та одну керовану авіаційну ракету Х-59", — йдеться у повідомленні.
За добу російське військо втратило 880 військових — Генштаб
Станом на ранок 6 листопада загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 305 970 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 880 військових.
Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по окупантах РФ — Генштаб
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російського війська. Також сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 4 розвідувальних БпЛА росіян.
Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 6 листопада.
Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби та 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів РФ.
Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута — Генштаб
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 6 листопада.
На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку військо РФ вело безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області, де українські захисники відбили близько 10 атак росіян.
На Лиманському напрямку військо РФ наступальних (штурмових) дій не вело.
На Бахмутському напрямку окупанти намагалися відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки, де українські захисники відбили 5 атак росіян. Також окупанти РФ вели безуспішні штурмові дії поблизу Богданівки, Хромового та Південного Донецької області, де українські воїни відбили ще 5 атак росіян. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають російському війську втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку військо РФ за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдають росіянам значних втрат. Так, Сили оборони відбили близько 10 атак росіян у районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.
На Мар’їнському напрямку військо РФ вело безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак окупантів РФ.
На Шахтарському та Запорізькому напрямках окупанти РФ вели штурмові дії північно-західніше Вербового, Роботиного, північніше Нестерянки та П’ятихаток Запорізької області успіху не мали.
Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах війська РФ.
Внаслідок нічної атаки РФ по Одесі пошкодило будівлю музею
У будівлі Одеського художнього музею пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло. Наразі обстежують та фіксують пошкодження чергового обʼєкту в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, повідомив Олег Кіпер.
Нічні обстріли прибережених громад та робота ППО: як минула доба на Миколаївщині
У ніч проти шостого листопада російські війська завдали артилерійських ударів по селу Дмитрівка Куцурубської громади та акваторії Очаківської громади. Сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили російську крилату ракету Х-59.
Про це повідомили в ранковому зведенні Миколаївської обласної адміністрації.
Шостого листопада о 00:40 армія Росії з артилерії вдарила по селу Дмитрівка Куцурубської громади. Загиблих та поранених немає.
Також о 00:43 шостого листопада російські обстріли фіксували по акваторії Очаківської громади. Люди не травмувалися.
Вночі п'ятого листопада на Миколаївщині сили та засоби протиповітряної оборони знищили крилату ракету Х-59.
Влучання ракет та 15 збитих дронів: наслідки нічної атаки РФ на Одещину
Вночі по Одесі російська армія вдарила, імовірно, "Оніксом" та "Іскандером-М". Над Одещиною збили сили ППО 15 дронів.
Про це повідомили у Силах оборони півдня України.
Ракети влучили у середмістя та по законсервованій промисловій будівлі. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей.
Також над Одещиною збили 15 дронів. Однак є й влучання: пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки з зерном. П'ятеро людей травмовані, їх ушпиталили.
Генштаб: на фронті за добу відбулося 53 бойових зіткнення, РФ атакувала Україну ракетами і "шахедами"
На фронті протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнення. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута. На Авдіївському напрямку росіяни за підтримки авіації не полишають спроб оточити Авдіївку. Загалом військо РФ завдало 6 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснило 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 6 листопада.
“Також РФ вчергове атакувала Україну, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету “Іскандер-М”, протикорабельну ракету “Онікс”, 2 керовані ракети Х-31 та 22 ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”. Удари були завдані по припортовій інфраструктурі Одеської області та об’єктах цивільної інфраструктури міста Херсон. Протиповітряна оборона знищено дві ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА. Внаслідок російських атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерховий будинок, портова інфраструктура, автомобільний транспорт та інша цивільна інфраструктура”, — повідомили у Генштабі.
Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Іванівка Харківської області; Надія, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Кліщіївка, Ласточкине, Новокалинове, Спірне, Веселе, Олександропіль, Авдіївка, Очеретине, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Республіканець, Львове, Тягинка Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 90 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Росіяни обстріляли Одесу, Миколаїв та Херсон
Росіяни, ймовірно, використали ракети "Онікс" та "Іскандер-М" під час удару по Одесі, заявили у командуванні Сили оборони півдня України, додавши, що знищили 15 безпілотників "Shahed-131/136". Влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки із збіжжям.
Вночі російська армія вдарила по Херсону протирадіолокаційною ракетою Х-31П. Вона пошкодила п'ятиповерховий житловий будинок. Інформації про постраждалих немає.
Над Миколаївщиною сили протиповітряної оборони знищили ракету Х-59.
Російська армія обстріляла Херсон
Протягом ночі російські війська кілька разів атакували центральний район Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Внаслідок влучань снарядів пошкоджені квартири і приватні будинки, повідомив керівник ОВА Роман Мрочко.
У тимчасово окупованому Мелітополі лунали вибухи
Опівночі у тимчасово окупованому Мелітополі лунали вибухи, повідомив міський голова Іван Федоров.
Пошкоджений у Керчі ракетоносій не зможе нести бойове чергування найближчим часом — ОК "Південь"
Пошкодження російського ракетоносія, який перебував на суднобудівному заводі "Залив" в окупованій Керчі під час ракетної атаки, не дозволять йому нести бойове чергування.
Про це в етері телемарафону "Єдині новини" сказала очільниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.
"Що стосується удару по Керченському суднобудівному заводу, тут наслідки повністю ще не дорозвідуванні. Але ми говоримо про те, що удар був потужний, вдалий, абсолютно законний, оскільки це потужності, які забезпечують боєздатність ворога.
Вона додала, що ракетоносій наскільки пошкоджений, що українська сторона поки що не має повноцінної інформації.
"Але попередньо по тих знімках, які ми бачили, пошкодження досить суттєві. Це означає, що найближчим часом цей ракетоносій не долучатиметься до несення служби однозначно", — підкреслила Гуменюк.
Контрнаступ: ЗСУ просунулися на трьох напрямках — ISW
Українські війська продовжили контрнаступ поблизу Бахмута та досягли успіхів на Запоріжжі й лівобережжі Херсонщини, пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
Геолокаційні кадри вказують на те, що українські війська здійснили обмежене просування на захід від Вербового у Запорізькій області, а також на лівому березі Херсонщини поблизу Підстепного та в Кринках.
У Генштабі Збройних сил України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на південь від Бахмуту та в Мелітополі.
Зеленський облаяв Путіна в ефірі NBC News
Президент Зеленський заявив, що українці не готові віддати свою свободу "довбаному терористу" російському лідеру Володимиру Путіну. Про це Володимир Зеленський сказав в інтервʼю "Meet the Press" на телеканалі NBC News.
У своєму інтервʼю він сказав, що Україна втрачає найкращих героїв — чоловіків, жінок і дітей. Він підкреслив, що українці мають багато енергії та почуваються сильними, проте це не означає, що хочуть воювати все життя, оскільки надто висока ціна за це.
"Але ми не готові віддати свою свободу цьому довбаному терористу (f*cking teroprist — оригінал) Путіну. Ось чому ми воюємо", — заявив Зеленський.
Зеленський запросив Трампа в Україну
Президент Володимир Зеленський запросив експрезидента Сполучених Штатів Дональда Трампа в Україну. Колишній очільник Білого дому заявив, що може закінчити війну за 24 години, якщо його оберуть знову у 2024 році. Про це Зеленський сказав в інтервʼю "Meet the Press" на телеканалі NBC News.
Гарант сказав, що йому вистачить 24 хвилини, аби пояснити Дональду Трампу, що той не може керувати війною.
Український президент висловив сумніви щодо підтримки Трампа України, якщо його переоберуть на другий президентський термін. Зеленський також зазначив, що не контактував із Трампом після того, як той покинув посаду в січні 2021 року.
Росіяни обстріляли Одесу: пʼятеро поранені
Внаслідок вечірніх обстрілів Одеси травмовані пʼятеро людей, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер. Усіх госпіталізували.
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.