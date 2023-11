Урсула фон дер Ляєн назвала три цілі Євросоюзу на шляху до перемоги України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала три цілі ЄС задля підтримки України, "поки війна затягується". Це робота над Формулою миру Зеленського, збільшення оборонних потужностей й членство України в Євросоюзі.

Про це вона говорила на конференції послів ЄС у Брюсселі.

Президентка сказала, що на шляху до Євросоюзу Верховна Рада України ухвалює далекосяжні реформи, які багато хто вважав неможливими до війни.

"Вони кажуть мені: «Сьогодні, як ніколи раніше, ми є господарями свого майбутнього». І вони мають рацію".

Фон дер Ляєн продовжила, що завдяки рішучості України та підтримці ЄС війна залишиться стратегічним провалом Кремля.

"Але ми також знаємо, що провал Путіна не приведе автоматично до перемоги України", — каже очільниця та додала, що поки "поки війна затягується", Європейський Союз має зосередитися на конкретних цілях, щоб допомагати Україні стільки, скільки це буде потрібно.

По-перше, це продовження роботи за справедливий і міцний мир, а не черговий заморожений конфлікт. Основний шлях до досягнення цього, як сказала президентка Єврокомісії, – мирна формула президента Володимира Зеленського.

По-друге, Україні потрібна довгострокова безпека.Для цього ЄС має збільшити свої виробничі можливості.

"І саме тому ми запровадили ASSEP (the Act in Support of Ammunition Production), Акт про підтримку виробництва боєприпасів, але, звичайно, ми повинні зважати не тільки на боєприпаси. Ми повинні звернути увагу на ППО, яка зараз має вирішальне значення, морські можливості, а в середньостроковій і довгостроковій перспективі — також на кібернетику і космос", — каже Урсула фон дер Ляєн.

Вона запевняє, що теперішній період — це вікно можливостей. Посадовиця закликає скористатися цим часом, щоб бути більш рішучими і зробити більш рішучі кроки до справжнього європейського оборонного союзу.

По-третє, найкращий спосіб забезпечити Україні стабільність і процвітання в середньостроковій і довгостроковій перспективі – це, звичайно, членство в Європейському Союзі, підсумувала президентка.