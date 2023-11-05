Основна версія загибелі помічника Залужного Частяков — нещасний випадок

Джерела Суспільного в правоохоронних органах повідомили, що основною версією загибелі помічника Залужного Частякова є нещасний випадок — причиною смерті став вибух гранати: "З імовірністю 99,9%, це трагічний випадок. Йому подарували на день народження бойові гранати, одна з яких здетонувала при необережному поводженні".

За даними джерела, зараз немає підстав говорити "ні про замах, ні про російський слід".

За словами ще одного джерела, це були гранати іноземного виробництва. Хто саме їх подарував — встановлюють.

Пізніше очільник МВС України Ігор Клименко повідомив, що правоохоронці встановили колегу-військовослужбовця, який подарував Частякову гранати. За даними слідства, отримавши подарунки, Частяков почав показувати їх вдома рідним, зокрема синові, який "почав крутити кільце гранати". Також в МВС повідомили, що під час обшуку в кабінеті колеги, який вручив подарунок, знайшли ще дві таких гранати.

За даними джерел Суспільного, йдеться про полковника Тімченка, який у свідченні правоохоронцям заявив, що «сам вирішив зробити такий подарунок». Також це підтвердили троє свідків при яких він вручався.