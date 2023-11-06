Закарпатська 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада підтвердила загибель 19 військових унаслідок російського ракетного удару у Запорізькій області 3 листопада.

Про це повідомили на Facebook-сторінці бригади.

"Ракетний удар підступного ворога забрав життя 19 бійців 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Зараз проводиться ретельна перевірка всіх обставин трагедії, до її закінчення просимо не поширювати неперевірену, часто фейкову інформацію", — йдеться у публікації.

Що відомо про ракетний удар РФ:

3 листопада у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета поцілила по скупченню військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, яких зібрали та вишикували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії. Є загиблі та поранені серед військових та цивільних.

Міністр оборони України Рустем Умєров доручив провести повну перевірку. Президент України Володимир Зеленський 5 листопада у вечірньому зверненні прокоментував ракетний удар по 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді на Запорізькому напрямкута заявив, що за фактом інциденту відкрили кримінальне провадження.

На сайті ДБР повідомили, що зареєстрували кримінальне провадження та розслідують обставини трагічної події. Бюро ініціювало службове розслідування дій військових, які організували захід до Дня ракетних військ і артилерії поблизу лінії фронту.

У зв'язку із загибеллю військових 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади на Закарпатті оголосили триденну жалобу.

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