В окупованому селищі Сєдове на Донеччині спалахнула пожежа та лунають вибухи

5 листопада, увечері, в окупованому селищі Сєдове поблизу Маріуполя спалахнула пожежа та лунають вибухи.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Майже все селище перетворене на склад БК та стоянку військових автівок. До ранку буде детонувати точно. З місця кажуть лише третина складу зараз зруйнована, але врятувати там не вийде нічого", — написав Андрющенко.

За його даними, у селищі зникла електроенергія. Сєдове зарите для відвідувачів селище.

Як розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" Петро Андрющенко, російські військові використовували Сєдове, як базу для оперативно тактичного накопичення БК. Потім російські окупанти доправляли БК через Гранітне на північ Донеччини, а через Маріуполь у Запорізьку область.

"В пансіонаті "Дружба" була казарма та склад БК. Туди завітала "бавовна". Є обережні дані щодо вертольотів, ми не можемо це, ані підтвердити, ані спростувати. Вертольоти сідали систематично там після "бавовни" у Бердянську. Чи були вертольоти там, ми не знаємо" — каже Андрющенко.

Він каже, що російські окупанти не можуть потушити пожежу через детонацію БК.

"Є втрати. Поки не можна сказати, які втрати", — розказав радник мера Маріуполя.

З 2014 року місто перебуває під контролем терористичної організації ДНР та визнане з боку ВРУ тимчасово окупованою територією України. Населений пункт розташований за понад 40 кілометрів на східніше від Маріуполя.

Скрін з мапи проєкту DeepState

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