Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно значно більше зосередженості на обороні – всім у державі, і особливо на регіональному рівні, у тилових містах, які мають відповідні ресурси для допомоги та підтримки. Він також зазначив, що вибори в Україні — не на часі.

Про це Володимир Зеленський сказав під час звернення 6 листопада.

"Я очікую від усіх відповідних структур та органів влади конкретних відповідей щодо завдань, які обʼєктивно є перед нашою державою зараз. Це стосується і цивільних органів влади, і військового елементу держави, і урядовців із Верховною радою України, і Служби безпеки України та інших правоохоронних органів", — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що зокрема, це стосується і того, щоб ніколи більше не повторилися такі трагедії, як із військовими 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

"І тих змін, яких очікують наші солдати й командири, особливо хлопці, які були мобілізовані. І нарешті, мають припинитися хвилі з будь-якими речами, які розколюють політично. Ми повинні визначитися, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави й людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія. Я вважаю, що зараз вибори не на часі. І якщо потрібно поставити крапку в тій чи іншій політичній суперечці й далі працювати лише в єдності, то в державі є структури, які здатні ставити крапки й давати суспільству всі необхідні відповіді. Щоб не залишалося простору для конфліктів і чужої гри проти України", — сказав президент.

Зеленський закликав, як і 24 лютого 2022 року так само дбати про Україну, про її захист, про знищення окупанта та про "волю нашої держави, яка здобувається зараз у боях заради України".

5 листопада в ефірі телеканалу "Еспресо" народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що Володимир Зеленський прийняв рішення про проведення президентських виборів 31 березня 2024 року.

"За моєю інформацією, Володимир Зеленський прийняв рішення провести президентські вибори в наступному році. Він дав доручення Офісу президента готуватись до виборів, які планують провести 31 березня 2024 року. Це начебто конституційний термін — остання неділя березня. Пояснити таке рішення суспільству вони збираються тим, що це начебто вимога західних партнерів. Зокрема, тим, що якщо не провести ці вибори, то Зеленський втрачає легітимність. Особливо на фоні того, що Путін в березні планує провести вибори", — сказав Гончаренко.

Водночас нардеп зауважив, що західні партнери не вимагають від України проведення виборів під час війни.

"Хочу відразу запевнити, що західні партнери ніяких виборів від нас не вимагають. Немає жодних публічних чи не публічних вимог. Це ніяк не повʼязано з нашими партнерами. Це виключно політичні завдання, які перед собою ставить Офіс президента. Мова йде виключно про президентські вибори. Оскільки парламентські прямо заборонені Конституцією України", — сказав Гончаренко.

3 листопада у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета поцілила по скупченню військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, яких зібрали та вишикували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії. Є загиблі та поранені серед військових.

Закарпатська 128-ма бригада підтвердила загибель 19 військових унаслідок російського ракетного удару у Запорізькій області 3 листопада.

На Закарпатті 6 листопада оголосили триденну жалобу за загиблими військовими 128 бригади.