На Київщині 6 листопада від вибуху гранати загинув помічник Головнокомандувача ЗСУ майор Геннадій Частяков. Боєприпас був частиною "подарункового набору", який колега вручив військовослужбовцю на день народження. 13-річного сина Частякова госпіталізували у тяжкому стані.

Загибель підтвердив Валерій Залужний. За його словами, це сталося у День народження військового — вибуховий боєприпас спрацював в одному із подарунків. Геннадію Частякову в цей день виповнилося 39 років. У нього залишилися дружина та четверо дітей.

"Сьогодні за трагічних обставин у свій День народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков. З початку повномасштабного вторгнення Геннадій був для мене надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним Силам України і боротьбі з російською агресією", — написав Залужний.

Речниця МВС Мар'яна Рева розповіла Суспільному, що вибух стався у житловому комплексі в с. Чайки на Київщині. За даними поліції, загинув 39-річний військовослужбовець, а його 13-річного сина госпіталізували у тяжкому стані. В оселі перебували дружина і донька військового. За попередніми даними, вони не постраждали.

Поліція проводить огляд місця події. Розпочато розслідування за фактом необережного поводження з боєприпасами, внаслідок якого загинула людина. Джерела в правоохоронних органах зазначили, що помічник Залужного загинув унаслідок нещасного випадку. Причиною смерті став вибух гранати.

"З вірогідністю 99,9% це — трагічний випадок. Йому подарували на День народження бойові гранати, одна з яких здетонувала при необережному поводженні. Слідство триває, але наразі немає підстав говорити ні про замах, ні про російський слід", — зазначило джерело.

Очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок першочергових слідчих дій вдалося зʼясувати перші обставини трагедії:

"Сьогодні в загиблого майора Частякова був День народження. Додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним. Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка. Спершу до рук боєприпас взяв син та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух".

Поліція знайшла в квартирі загиблого ще 5 таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу.

Клименко також додав, що поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував Частякову подарунок. В його кабінеті вже провели обшук і вилучили ще 2 аналогічні гранати. Тривають першочергові слідчі дії.

Згодом джерела в правоохоронних органах розповіли, що гранати входили до "подарункового набору", який на день народження Частякову презентував колега — полковник Тімченко:

"Той вже дав свідчення, що сам вирішив зробити такий подарунок, поклавши в дерев’яну коробку пляшку віскі "Black Label" та 6 гранат. Це підтвердили і троє свідків, при яких полковник вручав подарунок. Навіть сказав Частякову: "Тебе здивувати важко — тому дарую бойові гранати та пляшку гарного віскі. Очевидно, Частяков сприйняв це як жарт. Бо згодом забрав дітей зі школи і почав розбирати з ними подарунки. Він подумав, що в коробці не бойові гранати, а чарки специфічної форми.