6 листопада увечері російські військові обстріляли з артилерії автомобільну дорогу біля Красногорівки на Донеччині, в авто загинув чоловік.
Про це Суспільному Донбас повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.
"6 листопада о 17:00 російські війська зі ствольної артилерії обстріляли автодорогу, яка розташована поблизу міста Красногорівка. Внаслідок атаки за кермом легкового автомобіля загинув 32-річний водій", — зазначила речниця.
Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
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