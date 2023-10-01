Сербія відкликає частину військ від кордону з Косово після попередження США

Президент Сербії Александар Вучич оголосив, що Сербія відкликає частину військ від кордону з частково визнаним Косово.

Про це пише Financial Times з посиланням на отриману заяву від сербського президента.

Сербія відвела частину своїх військ від кордону з Косово після попереджень США про те, що вона може зіткнутися з покараннями за те, що Білий дім назвав "безпрецедентним" нарощуванням сербських військ і озброєння.

Президент Сербії Александар Вучич оголосив, що наказав відвести війська. У заяві для Financial Times він сказав, що будь-які військові дії будуть контрпродуктивними, додавши, що "Сербія не хоче війни".

Представник косовського уряду підтвердив частковий вихід сербів у суботу з виведенням військ і обладнання, які були переміщені на позиції навколо кордону за останні п’ять днів, залишивши все ще значні сили, які постійно базуються в цьому районі.

Відхід відбувся після публічної заяви Білого дому про занепокоєння, суворого заклику до Вучича від держсекретаря США Ентоні Блінкена та посилення миротворчих сил НАТО в Косово KFOR.

У вечірній заяві 30 вересня уряд частково визнаного Косова заявив, що сербська армія розмістила додаткові війська та обладнання на 48 військових і поліцейських базах у межах кількох кілометрів від кордону Косова.

Про сутички поблизу монастиря у Косові

Вдень 24 вересня, на півночі частково визнаного Косова у селі Баньска сталася сутичка між озброєними людьми та правоохоронцями. Понад 30 людей зі зброєю були оточені поліцейськими.

У ніч перед цим у населеному пункті стався напад на поліцейських. Тоді загинув один косовський поліціянт, ще один отримав поранення, повідомив прем’єр-міністр Косова Альбін Курті. За даними влади, збройний напад на патруль стався тоді, коли він наближався до заблокованої дороги біля кордону з Сербією.

Що відомо про кризу у Косові

31 липня 2022 року президент Сербії Александар Вучич у зверненні до населення заявив, що косовська поліція почне військову операцію проти сербів. У серпні Вучич сказав, що готовий захистити сербів, які мешкають на території частково визнаного Косова, якщо НАТО не втрутиться у можливий конфлікт.

До цього влада Приштини оголосила, що з 1 серпня 2022 року починається видача спеціальних документів при в'їзді в Косово, а сербські документи вважатимуться недійсними.

Голова МЗС Сербії Нікола Селакович заявив, що Белград не визнає рішення Косова. За словами міністра, косовська влада "буквально готує пекло найближчими днями" для сербів, які там живуть. 27 серпня 2022-го Сербія та частково визнане Косово домовилися про взаємну перереєстрацію документів.

Водночас у ніч на 1 листопада поліція Косово винесла перше попередження транспортним засобам, які не були перереєстровані з сербських номерів на номерні знаки Республіки Косово. Цього ж дня Косово планувало запровадити обов’язкову перереєстрацію всіх автомобільних номерів на власні.

2 листопада повідомлялось, що війська Сербії були приведені в стан підвищеної боєготовності у зв’язку з конфліктною ситуацією у Косово на тлі вимог республіки щодо переоформлення документів.

22 листопада стало відомо, що Косово відклало плани штрафувати водіїв, які відмовляються здати старі автомобільні номерні знаки, видані Сербією, ще на 48 годин.

24 листопада керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Сербія та частково визнане Косово уклали угоду щодо використання сербських автомобільних номерних знаків на косовській території.

26 грудня Александар Вучич запровадив найвищий стан бойової готовності в Збройних силах Сербії на кордоні з Косовим. 28 грудня Косово закрило найбільший пункт пропуску на кордоні з Сербією. 29 грудня Вучич скасував запроваджений стан підвищеної бойової готовності.

19 березня 2023 року частково визнане Косове і Сербія узгодили перші кроки на шляху до нормалізації політичних взаємин між країнами.