У Миколаєві відбулося свято з нагоди відкриття нового "Пластового року"

У Миколаєві 30 вересня на вулиці Соборній відбулося свято з нагоди відкриття нового Пластового року. Під час акції учасники підбили підсумки таборового літа та приступили до осінньо-зимового сезону сходин — занять і активностей.

Про це повідомили на сайті Миколаївської міської ради.

Під час заходу волонтери та учасники осередку розповідали миколаївцям про свою діяльність.

За словами координаторки Ганни Чмельової, відкриття "Пластового року" — визначна подія.

"Вперше таке свято ми провели у 2021 році, потім — війна. І ось сьогодні маємо можливість презентувати "Пласт" громаді Миколаєва. Нас вже значно більше, ніж було два роки тому. Долучитися може кожний. Попри стереотипи, вікових обмежень немає. Приймаємо всіх — від 2 до 102 років. Я долучилася до "Пласту" у 40 років. Це надзвичайні враження, велике коло друзів та безліч активностей в Україні та поза її межами", — розповіла Ганна Чмельова.

Діти долучилися до організації "Пласт", 30 вересня 2023 року. Фото: Миколаївська міська рада

Учасники акції щотижня збираються на сходини. Для кожного віку передбачена окрема адаптована програма. Упродовж року скаути також відвідують заходи в різних регіонах України, говорить координаторка.

Частина програми — табори на природі, де молодь здобуває нові знання та навички, знаходить друзів, вчиться працювати у команді. У планах представників міського осередку — організувати пластові табори й на Миколаївщині, каже заступник Миколаївського міського голови.

""Пласт" змалечку плекає любов до України, виховує свідомих та відповідальних громадян. Щиро бажаю пластовому руху в Миколаєві розвитку і популярності. Наша молодь дбатиме про відбудову та розвиток України, а ми вже зараз мусимо піклуватися, щоб діти знали свою історію та зростали справжніми особистостями", — сказав Анатолій Петров.

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