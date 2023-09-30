НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

У Миколаєві відбулося свято з нагоди відкриття нового "Пластового року"
ДІТИЛЮДИСВЯТОРегіони

У Миколаєві відбулося свято з нагоди відкриття нового "Пластового року"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Миколаєві відбулося свято з нагоди відкриття нового &quot;Пластового року&quot;
Учасники "Пласту" на вулиці Соборній у Миколаєві, 30 вересня 2023 року. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві 30 вересня на вулиці Соборній відбулося свято з нагоди відкриття нового Пластового року. Під час акції учасники підбили підсумки таборового літа та приступили до осінньо-зимового сезону сходин Зустріч людей, об'єднаних спільними інтересами; зібрання. — занять і активностей.

Про це повідомили на сайті Миколаївської міської ради.

Під час заходу волонтери та учасники осередку розповідали миколаївцям про свою діяльність.

За словами координаторки Ганни Чмельової, відкриття "Пластового року" — визначна подія.

"Вперше таке свято ми провели у 2021 році, потім — війна. І ось сьогодні маємо можливість презентувати "Пласт" громаді Миколаєва. Нас вже значно більше, ніж було два роки тому. Долучитися може кожний. Попри стереотипи, вікових обмежень немає. Приймаємо всіх — від 2 до 102 років. Я долучилася до "Пласту" у 40 років. Це надзвичайні враження, велике коло друзів та безліч активностей в Україні та поза її межами", — розповіла Ганна Чмельова.

У Миколаєві відбулося свято з нагоди відкриття нового "Пластового року"
Діти долучилися до організації "Пласт", 30 вересня 2023 року. Фото: Миколаївська міська рада

Учасники акції щотижня збираються на сходини. Для кожного віку передбачена окрема адаптована програма. Упродовж року скаути також відвідують заходи в різних регіонах України, говорить координаторка.

Частина програми — табори на природі, де молодь здобуває нові знання та навички, знаходить друзів, вчиться працювати у команді. У планах представників міського осередку — організувати пластові табори й на Миколаївщині, каже заступник Миколаївського міського голови.

""Пласт" змалечку плекає любов до України, виховує свідомих та відповідальних громадян. Щиро бажаю пластовому руху в Миколаєві розвитку і популярності. Наша молодь дбатиме про відбудову та розвиток України, а ми вже зараз мусимо піклуватися, щоб діти знали свою історію та зростали справжніми особистостями", — сказав Анатолій Петров.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.

Топ дня
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн Важливо
День захисників
У День захисників і захисниць Зеленський вшанував пам'ять загиблих бійців
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: "Важкі часи зробили нас сильними"
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату

Вибір редакції
Механіки ремонтують броньовану машину Humvee
"Мотолига" — майже як трактор". Як працюють військові мобільні ремонтні групи
Російський військовий на Запорізькій АЕС
Ядерна брехня. Викриття маніпуляцій РФ напередодні Генеральної конференції МАГАТЕ — VoxCheck
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових
Азербайджанський КПП у Лачинському коридорі
Азербайджан проводить антитерористичні заходи в Нагорному Карабаху. Чому в регіоні знову загострення
Військові навчання танкістів у Чернігівській області
Перерозподіл ПДФО військових. Чому у місцевих бюджетів хочуть забрати цей податок
Дізнайтесь більше
Батіг по спині, козацький куліш та іпотерапія для всіх: як нащадки козаків святкували Покрову в Черкасах
Батіг по спині, козацький куліш та іпотерапія для всіх: як нащадки козаків святкували Покрову в Черкасах
&quot;Усі роботи передадуть військовим&quot;. За місяць у рамках акції &quot;Лист захиснику Херсона&quot; зібрали понад 150 дитячих малюнків
"Усі роботи передадуть військовим". За місяць у рамках акції "Лист захиснику Херсона" зібрали понад 150 дитячих малюнків
Школу зруйнували, діти виїхали. Історія вчителя з Миколаївщини, який пережив окупацію та попри все, продовжує викладати
Школу зруйнували, діти виїхали. Історія вчителя з Миколаївщини, який пережив окупацію та попри все, продовжує викладати
&quot;Руки скучили за крейдою&quot;: як на прикордонні Чернігівщини вчителі проводять уроки
"Руки скучили за крейдою": як на прикордонні Чернігівщини вчителі проводять уроки
На початок