З бюджету міста Лиман у Донецькій області виділили понад кошти на 14 укриттів, які встановлять у місцях скупчення людей.

Про це Суспільному Донбас розповів начальник Лиманської МВА Олександр Журавльов.

"У нас є план, встановлення 14 укриттів там, де найбільше збираються люди. Поставимо захисні конструкції, де Укрпошта, відділення Ощадбанку, стихійні ринки. Щоб люди могли сховатись у разі обстрілів", — розповів Журавльов.

За його словами, укриття, які встановлять, розраховані на 20-27 людей.

"Ви же бачили, які ситуація у нас була 8 липня. Тому встановлення укриттів є доцільним, бо людям треба ховатись. Все одно ринки та Ощадбанк працюють та працюватимуть, бо є потреба", — каже начальник Лиманської МВА.

За даними майданчику Prozorro замовником 14 укриттів став Лиманський "Зеленбуд" на це з місцевого бюджету витратять 10 080 097,94 гривень, тобто одна конструкція вартує близько 720 тисяч гривень.

Укриття замовили у ТОВ "Завод залізобетонних виробів "Дорожні та енергетичні конструкції".

Відповідно до тендерної документації наземне укриття матиме один вихід та вміщатиме 20 людей.

За договором, їх мають поставити до 30 листопада 2023 року.

На сайті Prozorro немає договорів на доставку та розвантаження таких укриттів.

Які громади Донеччини замовляли укриття-пости

Крім того, за даними майданчику Prozorro Cлов'янську, Костянтинівці, Дружківці, Добропілля, Миколаївка, Дружківка, Селидове, Лиман, Часів Яр, Очеретине, Покровськ, Іллінівка, Криворіжжя, Олександрівка закупили укриття типу "ПОСТ" .

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