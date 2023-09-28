У Лиманській громаді Донецької області не встановлені дані 55 людей, тіла яких знайшли у похованнях після звільнення рік тому. Серед них є і цивільні люди, і військовослужбовці. Про це Суспільному Донбас повідомили у поліції Донеччини.

За словами начальника відділу №3 Краматорського райуправління поліції Ігоря Угнівенка, людей під час окупації Лиманщини ховали на узбіччях у дворах, та наймасовіше поховання було на місцевому кладовищі.

"Місцеві нам допомогли і колишні працівники ритуальних послуг, які нам розповіли де були поховані люди, де були поховані наші військовослужбовці, де масові поховання і місті Лиман", — розповів Ігор Угнівенко Суспільному Донбас.

"Важко було викапувати всі ці тіла, усвідомлювати всю цю трагедію на нашій землі. Були різні категорії загибелі цих людей, в тому числі і від прильотів — це мінно-вибухові травми, були поодинокі випадки і біологічних смертей, не кримінальні", — додав поліцейський.

У Лиманській громаді з моменту деокупації, за даними на 22 вересня, знайшли 132 поодинокі могили, повідомили Суспільному у відповідь на офіційний запит у Головному управлінні Національної поліції Донецької області.

"На території Лиманської ОТГ виявлено 132 поодинокі поховання, з них вилучено 134 тіла цивільних, в тому числі 1 дитину 2011 року народження, та 2 військовослужбовців. Та два масових поховання: 146 людей, з яких 111 цивільних, з яких 4 дитини 1, 3, 10 та 14 років, та 35 військовослужбовців ЗСУ", — йдеться у відповіді поліції Донеччини.

Загалом у громаді, за даними поліції, виявили тіла 245 цивільних людей та 37 військовослужбовців ЗСУ, це:

137 чоловіків,

91 жінка,

5 дітей.

Стать 12 людей після ексгумації з поховань не встановлена, додали у поліції.

Станом на 22 вересня 55 не ідентифіковані: 22 цивільних та 33 військових, повідомили у відповіді на запит.

Що відомо про окупацію та звільнення Лиману

Першого жовтня 2022 року українські військові звільнили Лиман. Місто перебувало в окупації чотири місяці.

Битва за Лиман точилась кілька тижнів: ЗСУ захоплювали селище за селищем та взяли в оточення російське угрупування. У самому Лимані боїв не було, більшість руйнувань припадають на травень, коли на місто наступала Росія.

Після деокупації громади у Лимані почали знаходити масові та поодинокі заховання цивільних та військових.

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