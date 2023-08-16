16 серпня до дитячого садочка, а також будинків, що отримали пошкодження внаслідок ракетного удару – прийшли волонтери. Вони допомагають ліквідовувати наслідки російської ракетної атаки.

Також приходять і батьки дітей, які відвідували дошкільний заклад “Казка”.

"Ми й не думали, що в садочок наш прилетіло", — каже мама вихованця закладу Дарія Дончак.

Вирва від ракети у дворі дитячого садка "Казка". Фото: Суспільне Львів

Прийшла Дарія разом із сином Денисом. Вони родом із Херсонщини, зараз живуть у Львові. В цей садок Денис встиг походити місяць. Зараз обиратимуть та підуть в інші садки поблизу.

"Їздили в ще один садочок біля нас, там також мають приймати звідси діток, але аж з вересня. Зараз не прийматимуть", – каже Дарія.

Із подвір’я садочка вивозять сміття. За словами очільниці дошкільного закладу Ірини Кирди, коли саме відновлять заклад – невідомо, а наскільки масштабні пошкодження приміщень визначить спеціальна комісія.

“Сьогодні (16 серпня, — ред.) проводилася експертиза і висновки будуть надані пізніше. Тобто, так зовні на огляд як для звичайної людини — це жахливо. Бо є і тріщини в стінах, і дах підняло. Як на мене, це дуже сильні ушкодження. І треба закладати дуже багато праці та часу, звичайно, воно забере”, – директорка дошкільного закладу Ірина Кирда.

Як повідомив керівник міського управління освіти Андрій Закалюк, усіх дітей, які відвідували дитячий садочок, забезпечать місцями у найближчих дошкільних закладах.

Що відомо про ракетний удар по Львову

15 серпня Росія атакувала Львівщину ракетами. Одну ракету вдалося збити силам ППО. Також зафіксовано шість влучань.

Внаслідок ракетної атаки у Львові пошкоджено близько 100 будинків. По допомогу із розселенням звернулись 4 сім'ї, це — 12 людей.

У селі Ставчани фахівці обстежили 36 присадибних ділянок. Три житлові будинки та три господарські не підлягають відновленню. В інших будинках є руйнування дахів, вікон, тріщини на стінах.

Травми отримали 19 людей. Станом на ранок 16 серпня четверо травмованих залишалися у медзакладах.