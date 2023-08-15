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У Львові російська ракета влучила у двір дитячого садка — Садовий
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У Львові російська ракета влучила у двір дитячого садка — Садовий

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У Львові російська ракета влучила у двір дитячого садка — Садовий
Двір дитсадка у Львові, куди влучила російська ракета 15 серпня. Фото: Суспільне Львів

У Львові під час обстрілу міста одна із ракет влучила у двір дитячого садочка. Також у місті пошкоджені уламками житлові будинки.

Про це Суспільному розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

"Тут стояв павільйон дитячий, наш дитячий садочок "Казка", і ракета прямо влучила в цей дитячий павільйон. Є воронка 20 метрів і 9 метрів глибини. І там хвіст ракети фактично застряг", — каже Садовий.

У будинку поряд була пожежа. Людям, помешкання яких постраждали, нададуть тимчасове житло.

"Дуже великі руйнування. Садочок дитячий, всі вікна повилітали. Всередині все понищено", — додав міський голова.

Як повідомив керівник міського управління освіти Андрій Закалюк, усіх дітей, які відвідували дитячий садочок, забезпечать місцями у найближчих дошкільних закладах.

Загалом у місті пошкоджено понад сто помешкань, вибито понад 500 вікон, зруйновано дитячий садок.

Що відомо про ракетний удар по Львівщині 15 серпня

Вранці, 15 серпня, у Львові та області під час повітряної тривоги лунали вибухи. Уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській.

У Ставчанах на Львівщині пошкоджено 10 будинків. Там є люди із легкими травмами. Пошкоджені будинки також у Суховолі.

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