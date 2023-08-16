Четверо з шести людей, яких госпіталізували після ракетного удару по Львівщині 15 серпня, залишаються у медзакладах.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

За словами Максима Козицького, двоє людей перебувають у лікарні із гіпертонічним кризом, одна людина із переломом, ще одна — із закритою черепно-мозковою травмою.

Також Максим Козицький повідомив, що у Львові пошкоджено близько 100 будинків. По допомогу із розселенням звернулись 4 сім'ї, це — 12 людей.

У селі Ставчани фахівці обстежили 36 присадибних ділянок. Три житлові будинки та три господарські не підлягають відновленню. В інших будинках є руйнування дахів, вікон, тріщини на стінах.

"Провели засідання сільської комісії ТЕБ і НС, на якому вирішили виділити 200 тисяч гривень з резервного фонду для ліквідації наслідків ракетного удару. Суму планують переглянути та збільшити сьогодні – під час засідання сесії сільської ради", — повідомив Максим Козицький.

У селі Холодновідка внаслідок атаки пошкоджені дві електроопори, обірвані електричні дроти на лінії електропередач.

Що відомо про ракетний удар по Львівщині 15 серпня

Вранці, 15 серпня, у Львові та області під час повітряної тривоги лунали вибухи. Уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Внаслідок ракетної атаки отримали травми 15 людей, серед них — 10-річна дитина. О 14:40 начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що кількість травмованих зросла до 19.

Повітряну тривогу у Львові оголосили о 04:02, вона тривала до 05:49.