У Ставчанах на Львівщині три будинки не підлягають відновленню — начальник ОВА

У селі Ставчани на Львівщині три будинки, зруйновані внаслідок ракетної атаки Росії, відновленню не підлягають. Також повністю зруйновані три господарські будівлі.

Про це повідомив начальник ОВА Максим Козицький станом на 16:30.

За його словами, загалом на Львівщині пошкоджено близько 120 будинків – як багатоквартирні, так й у приватному секторі.

"Найскладніша ситуація у Залізничному районі Львова. Там уразило близько 100 будинків. Найбільше ушкоджень комісія, яка обстежує постраждалі об’єкти, зафіксувала у житловому будинку на вулиці Каховській та у медичному коледжі на Патона. Також є пошкодження у будинках на Городоцькій, Тершаківського, Гарматія та Тюльпановій", — повідомив Козицький.

У Львові пошкоджені близько 500 вікон та понад 40 вхідних дверей. Також заміни або ремонту потребують покрівлі у 6 багатоквартирних та 4 приватних будинках. У 17 квартирах з’явилися тріщини на стінах. Обстеження будинків триває.

Що відомо про ракетний удар по Львівщині 15 серпня

Вранці, 15 серпня, у Львові та області під час повітряної тривоги лунали вибухи. Уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській.

19 людей отримали травми внаслідок ракетного удару по області. У більшості травмованих діагностували забої, різані рани та гострі реакції на стрес.