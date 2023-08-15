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У Львові обстежили 48 будинків, пошкоджених через ракетний удар: які висновки
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У Львові обстежили 48 будинків, пошкоджених через ракетний удар: які висновки

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У Львові обстежили 48 будинків, пошкоджених через ракетний удар: які висновки
ДСНС України

У Львові завершили обстеження 48 будинків, які отримали пошкодження внаслідок ракетної атаки РФ вночі 15 серпня. Загалом пошкоджені 81 вхідні двері та 830 вікон. А в 76 квартирах зафіксували тріщини на стінах.

Як повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко на Facebook-сторінці, у шести багатоповерхівках пошкоджені дахи. Ще п'ять покрівель потребують ремонту в приватних будинках.

"В будинку на Каховській внаслідок атаки зруйновано дах в частині будинку та повністю зруйновано кілька квартир. Дах та елементи конструктиву будинку буде відновлено коштом міста. Вже розпочато розробку проєкту протиаварійних робіт та відновлення будинку. Роботу координує Залізнична районна адміністрація", — каже Андрій Москаленко.

За словами посадовця, від завтра, з 10:00 до 19:00, у дворі вулиці Каховської працюватиме ЦНАП та юристи. Там мешканці зможуть подати документи на компенсацію та отримати юридичну консультацію.

Згідно з рішенням міськради, власники найбільш зруйнованих квартир, попередньо п'яти, отримають компенсацію на відновлення. Розмір компенсації встановлять після актів обстежень та визначення розміру збитків. У цей час мешканці зможуть жити в орендованому житлі. Вартість оренди: 10, 12 або 15 тисяч гривень за одно-, дво- чи трикімнатну квартиру щомісяця сплачуватиме місто.

Власники інших квартир отримають по 12 тисяч гривень компенсації за вибиті вікна. А також 8 тисяч гривень за вхідні двері.

"Місто допоможе відновити те, що зруйнувала Росія. На ліквідацію наслідків з резервного фонду плануємо виділити 20 млн грн. Сьогодні ввечері зустрілись із мешканцями району, відповіли на їх запитання і робитимемо такі зустрічі регулярно, допоки виникатиме така потреба", — додає Андрій Москаленко.

Що відомо про ракетний удар по Львівщині 15 серпня

Вранці, 15 серпня, у Львові та області під час повітряної тривоги лунали вибухи. Уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Внаслідок ракетної атаки отримали травми 19 людей. Серед них є шестеро людей старшого віку: від 62 до 75 років, а також 10-річна дитина.

Повітряну тривогу у Львові оголосили о 04:02, вона тривала до 05:49.

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